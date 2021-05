Apulian Views - Il MAT riapre (virtualmente) le sue porte per produzioni audio/visive in realtà aumentata 19/05/2021 Apulian Views – un’esperienza virtuale tra suoni e visioni del nostro territorio

Il MAT riapre (virtualmente) le sue porte per una immersione in produzioni audio/visive in realtà aumentata



Il MAT laboratorio urbano, dal 20 al 22 Maggio, riapre le porte alla musica, almeno virtualmente, con il progetto A/V Apulian Views: un progetto per raccontare il nostro territorio in maniera innovativa attraverso la promozione musicale di 6 artisti internazionali e la produzione visiva di 6 artisti pugliesi coinvolti da Apulia Center for Art and Technologies. Il progetto è sostenuto da Teatro Pubblico Pugliese e rientra nella Programmazione Puglia Sounds Producers 2020/2021.

Negli scorsi mesi abbiamo chiesto a 6 artisti internazionali di produrre 6 tracce musicali utilizzando suoni da un archivio di quasi 1000 campioni sonori del nostro territorio . Benoit Pioulard dall'America, Coliguacho dal Cile, Message To Bears dalla Gran Bretagna, Hoshiko Yamane dei Tangerine Dream dal Giappone, gli Outer dal Belgio, Bersarin Quartett dalla Germania hanno composto musica inedita attraverso l’archivio musicale di “Her il suono della Puglia”, progetto vincitore del bando PIN della Regione Puglia.

Attraverso la collaborazione con Apulia Center for Art and Techonologies abbiamo coinvolto 6 artisti visuali pugliesi per raccontare il nostro territorio per costruire sulle tracce prodotte un immaginario visivo utilizzando videocamere 360°. Ad ogni artista è stato assegnato uno dei brani prodotti dai musicisti internazionali e su di esso ha realizzato un lavoro videografico immersivo campionando immagini, visioni, scenari del territorio. Sono state realizzate in questo modo 6 opere audiovisuali immersive a 360°, 6 esperienze virtuali (VR) che mettano lo spettatore al centro di una esperienza coinvolgente tra visioni dei nostri territori e i loro suoni, ridisegnati attraverso la produzione artistica di musicisti internazionali e video artisti coinvolti.

I lavori prodotti saranno disponibili sul sito del MAT laboratorio urbano per una premiere video il 20 Maggio 2021 e saranno fruibili attraverso l’utilizzo di visori Oculus, Cardboard o attraverso lo scorrimento manuale 360°, in assenza di strumenti per la visione VR.

Il 21 maggio all2 19.00 sui canali social del MAT laboratorio sarà possibile seguire una diretta facebook di presentazione del progetto con rappresentanti del MAT, di Son of Marketing, Apulia Center for Art and Technologies, Her il Suono della Puglia.

Il 22 maggio le produzioni audio video saranno invece rese disponibili per la visione 360 e tradizionale su Facebook, Instagram, Youtube e Vimeo.

L’intero progetto sarà un percorso partecipato e fondato sulla contaminazione e la ricerca artistica, mirato a sensibilizzare un target allargato sul profondo valore culturale dei luoghi che ci circondano e sulle immense possibilità di valorizzarli che l'arte possiede