Festival #Michael2021 a Monte Sant’Angelo 04/05/2021 Festival #Michael2021 a Monte Sant’Angelo: due mostre multimediali dedicate all’Arcangelo nel mondo e la presentazione del volume “Il pellegrinaggio micaelico nel Medioevo”



Mercoledì 5 maggio da Monte Sant’Angelo si inaugura la quarta edizione di MICHAEL | Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico della Città dei due Siti UNESCO. Fino al 9 maggio, in live streaming, si terranno incontri, presentazioni, visite guidate multimediali, eventi che celebrano l’Arcangelo nel mondo e i due Siti UNESCO (Santuario e Foresta). Il programma completo del Festival: bit.ly/Michael2021



Alle ore 10.30, per “Michael e la legalità” promosso dal Tavolo permanente sulla legalità con le scuo-le/parrocchie/associazioni/enti, l’incontro che indaga dal punto di vista culturale e spirituale la figura dell’Arcangelo.

Interverranno il Sindaco e coordinatore di Avviso Pubblico Puglia Pierpaolo d’Arienzo, il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Vergura, il Prefetto Michele di Bari del Ministero dell’Interno, l’Assessore regionale all’istruzione Sebastiano Leo, il Questore di Foggia Paolo Sirna, don Gaetano Saracino, Lea Basta della Pro Loco; a seguire l’inaugurazione della mostra di Gioia Bertelli (storica dell’arte, Università di Bari) e Domenico Moretti (Centro studi storico archeologici del Gargano) dal tema “L’iconografia dell’Arcangelo Michele nel Medioevo”.



Alle ore 17 l’apertura ufficiale della quarta edizione del Festival è affidata agli interventi del Sindaco d’Arienzo, dell’Assessore alla cultura e al turismo Rosa Palomba, del coordinatore del Festival Pasquale Gatta, del Rettore del Santuario Padre Ladislao Suchy, del Presidente del Parco del Gargano Pasquale Pazienza, del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari Paolo Ponzio, dell’Assessore alla cultura e al turismo di Benevento nonché presidente dell’Associazione Italia Langobardorum Rossella del Prete e del Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.



Il Direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, introduce la mostra multimediale “Custos 4.0 - Michael e l’Europa” dedicata a “I tre monti consacrati a San Michele” con i sindaci di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, di Avigliana (Sacra di San Michele in Piemonte) Andrea Archinà e di Mont Saint-Michel Jacques Bono.

Giorgio Otranto e Renato Stopani presenteranno in anteprima il volume “Il pellegrinaggio micaelico nel Medioevo”.



Alle ore 20, nella rassegna patrimONio, il video dell’edizione 2019 del Corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano organizzato e promosso dall’Associazione Insieme Per. Il Corteo è un suggestivo "dramma sacro” nel quale centinaia di figuranti ed attori, vestiti con abiti di epoca tardo-antica, rappresentano scenicamente l'intera "saga" delle Apparizioni dell'Arcangelo Michele sul Gargano, luogo primigenio del culto micaelico nell'Occidente Cristiano.

“L'evento è un mix di fede e storia, di spettacolo e teatro, caratterizzato dallo spirito di festa di popolo” - spiegano dall’Associazione Insieme Per.



Tutti gli eventi si terranno in diretta streaming su www.facebook.com/ComuneMonteSantAngelo e sui canali social dei partner.



IL PROGRAMMA COMPLETO: bit.ly/Michael2021



La quarta edizione del Festival è organizzata da:

Comune di Monte Sant’Angelo (Assessorato cultura e turismo | Presidenza Consiglio comunale) | Ente Parco Nazionale del Gargano | Santuario di San Michele Arcangelo | Centro Studi Micaelici e Garganici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Associazione Italia Langobardorum

in collaborazione con: Comune di Avigliana (Torino) | Comune di Mont Saint-Michel (Francia) | Tavolo permanente sulla legalità (scuole, associazioni, parrocchie, enti e organizzazioni), Avviso Pubblico (Enti locali antimafia) | ARET (Agenzia Regionale del Turismo) Pugliapromozione | Teatro Pubblico Pugliese | Apulia Film Commission | Pro Loco | Associazione “I Borghi più belli di Italia” | Corriere del Mezzogiorno (Napoli-Matera-Bari) | MAD - Memorie Audiovisive della Daunia | Centro Studi Storico Archeologici del Gargano | Associazione Fisa Club | Centro Studi Romei | Ecogargano | Comitato Festa Patronale | Associazione Bantù | Associazione Monte Sant’Angelo Francigena | Associazione Insieme Per…



Il coordinatore del Festival | Pasquale GATTA (Staff del sindaco - comunicazione e promozione)

L’Assessore alla cultura, turismo, istruzione - Rosa PALOMBA | Il Presidente del Consiglio comunale - Giovanni VERGURA

Il Sindaco - Pierpaolo d’ARIENZO