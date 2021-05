“Scenari globali/internazionalizzazione”: video riassunto e immagini del quarto appuntamento di orientamento 05/05/2021 Mercoledì 5 maggio “Scenari globali/internazionalizzazione: come muoversi, progettare e programmare la Formazione Specialistica e Professionalizzante negli scenari che si stanno profilando”, l’ultimo webinar di “Direzione Futuro”, il nuovo ciclo di orientamento

dei 7 ITS di Puglia



Ospiti illustri, Maria Concetta Mattei del Tg Rai, Vito Lomele fondatore di Jobrapido.com e Fiscozen.it, Teresella Consonni e Giuseppe Masella esperti di internazionalizzazione e i testimonial delle aziende partner del Sistema ITS Puglia



Alla fine del ciclo di webinar verranno estratti i 5 vincitori dei buoni Amazon messi in palio grazie all’innovativo sistema di gamification con sfide social tramite interazione con le stories Instagram e Facebook del Sistema ITS Puglia





YouTube: https://youtu.be/NMTN6svetOA



Mercoledì 5 maggio alle ore 11:00, con il webinar “Scenari globali/internazionalizzazione: come muoversi, progettare e programmare la Formazione Specialistica e Professionalizzante negli scenari che si stanno profilando”, si conclude il nuovo ciclo di incontri per l’orientamento del Sistema Its Puglia. L’evento è fruibile in diretta, e successivamente in differita, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Sistema ITS Puglia.



Il quarto e ultimo webinar di approfondimento focalizzerà la sua attenzione sull’offerta di una formazione specialistica che consenta di inserirsi e cogliere le opportunità lavorative in ambito internazionale, concentrandosi sugli scenari globali attuali in cui le imprese dell'Unione europea – e non solo – devono diventare più competitive valorizzando il talento e l'innovazione. L'istruzione, la formazione, l'animazione socio educativa e lo sport sono elementi chiave per promuovere valori europei comuni, incentivare l'integrazione sociale. Uno strumento efficace per promuovere l’inclusione, anche dal punto di vista lavorativo, è quello dell’Erasmus+: grazie al network internazionale degli ITS e al Programma Erasmus+, si potranno svolgere importanti esperienze all’estero per perfezionare la conoscenza delle lingue e delle competenze tecnologiche e professionali che gli ITS offrono, in contesti internazionali.



La giornalista ospite in questo appuntamento è Maria Concetta Mattei, già caporedattrice conduttrice del TG2 e curatrice di Dossier Storie di Rai 2, attuale direttrice della scuola di giornalismo della Rai; gli ospiti che affronteranno l’argomento in maniera trasversale sono Vito Lomele, imprenditore e Business Angel, Teresella Consonni esperta in pubbliche relazioni internazionali e Giuseppe Masella, Ceo di Bond Street Capital London Limited di Londra che illustreranno le occasioni di inserimento negli scenari internazionali per il Made in Italy. Dialogherà con loro, tra testimonianze e proiezioni video, la giornalista Barbara Politi, coadiuvata da due studentesse al quarto anno del liceo, le “sentinelle del target”, trait d’union tra il mondo della scuola superiore e il Sistema ITS, e portavoce delle curiosità degli studenti collegati in diretta streaming.



Gli ITS parleranno tramite le testimonianze di loro studenti e di testimonial delle aziende partner, con Antonella Tozzi, responsabile delle attività di education per il Kilometro Rosso Innovation District, per l’ITS Aerospazio; Luigi Triggiani, Segretario generale UNIONCAMERE Puglia, per l’ITS Agroalimentare; Alessandro Di Bello, Direttore generale Innovapuglia, per l’ITS Apulia Digital Maker; Francesco Amendolito, Presidente dell’Associazione Italiana Direzione del Personale – Puglia, per l’ITS Logistica; Marco Scippa, Group HR Director Gruppo Angel, per l’ITS Meccatronica Cuccovillo e Andrea Pomo, Direttore Operativo e Vice Presidente di Borgo Egnazia, per l’ITS Turismo.



Durante l’evento, verranno inoltre rilasciati gli ultimi codici bonus per guadagnare punti utili per scalare la classifica del nuovo virtual game Direzione Futuro, sviluppato con la realtà aumentata applicata ai filtri Instagram per far arrivare ancora di più il Sistema ITS Puglia alla platea dei giovanissimi.

Per coinvolgere ulteriormente il target, è stato infatti sviluppato un innovativo sistema di gamification, un virtual game in realtà aumentata diretto agli studenti tramite l’uso dei filtri delle storie di Instagram e Facebook: da domenica 11 aprile sono partite le sfide cui gli studenti stanno partecipando attivamente. Ogni domenica, prima di ogni webinar, sul sito e sui canali social ufficiali di Sistema ITS Puglia viene infatti pubblicato un link che rimanda al filtro Instagram e Facebook personalizzato e realizzato in realtà aumentata dedicato agli ITS. Ogni giocatore, per poterlo utilizzare, dovrà rispondere a domande sulle sue attitudini, e conquisterà punteggio, dopo averlo condiviso e inviato al profilo Instagram di Sistema Its Puglia. Ulteriori punti possono essere acquisiti seguendo quest’ultimo evento in diretta, durante il quale saranno trasmessi senza preavviso codici con extrabonus da aggiungere a ogni profilo giocatore. Tra chi avrà acquisito più punteggio tra i trenta classificati, alla fine del ciclo di webinar saranno sorteggiati i 5 vincitori, premiati con buoni acquisto Amazon da 50 Euro (regolamento integrale consultabile al link http://direzionefuturo.fleetsave.games) e visite partecipate presso le aziende partner di Sistema ITS Puglia.



Essendo temi di forte impatto per la scelta del futuro che i ragazzi si trovano a dover compiere scegliendo la propria formazione terziaria e, al tempo stesso, esperienza formativa, per favorire una più ampia partecipazione dei giovani interessati, i quattro webinar sono stati organizzati in orario scolastico per dare la possibilità a tutti gli Istituti di partecipare con le classi interessate sia in modalità sincrona (in diretta), sia in modalità asincrona (rivedendo la registrazione nel canale Youtube del Sistema ITS). Gli Istituti potranno dunque riconoscere ai partecipanti crediti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

L’Ufficio Scolastico Regionale è parte attiva nel percorso poiché sostiene e promuove il Sistema ITS Puglia e le sue iniziative di orientamento, informando tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria di questa opportunità.



Focus:



Gli ITS sono presenti sul territorio dal 2011, ed è dal 2019 che è stato costituito il “Sistema ITS Puglia” che comprende tutti gli Istituti Tecnici Superiori presenti in Puglia con la finalità di comunicare le prerogative di questa formazione terziaria, ancora poco conosciuta fra i giovani e che, invece, per coloro che preferiscono percorsi più brevi dell’Università, sono la scelta migliore, se orientata al veloce inserimento nel mondo del lavoro. È compito dell’ITS Meccatronica, meglio conosciuto come ITS Cuccovillo, coordinare anche per quest’anno il ciclo di webinar di orientamento degli ITS Puglia, che fa parte delle azioni di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori, rientranti nelle misure nazionali di sistema finanziate dal Ministero dell’Istruzione.

Gli ITS – Istituti Tecnici Superiori – sono l’alternativa all’Università. Con la loro formazione terziaria di alta specializzazione tecnica, si distinguono per diverse caratteristiche, quali l’elevato placement (fino al 98%) dovuto proprio alla loro tipologia di piano formativo equamente suddiviso fra formazione e tirocini formativi, percorsi di durata biennale, docenti provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro, possibilità di proseguire gli studi all’estero o nelle Università italiane con crediti riconosciuti.

Per la prima volta in un discorso programmatico in Parlamento, il premier Mario Draghi nel febbraio scorso parla di ITS, e li indica come “pilastro educativo”, come accade da anni in paesi nostri competitor come Germania e Francia. Al capitolo ITS, il Recovery Fund riserva un finanziamento importante, 1,5 miliardi di euro, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia. In questo, Draghi conferma l'investimento robusto messo sugli ITS da Lucia Azzolina. Il nuovo presidente del Consiglio mette subito dei paletti: «Senza innovare l'attuale organizzazione di queste scuole, rischiamo che quelle risorse vengano sprecate».



Le sedi legali dei 7 ITS di Puglia:

ITS AEROSPAZIO PUGLIA – Sede Brindisi; ITS AGROALIMENTARE – Sede Locorotondo; APULIA DIGITAL MAKER – Sede Foggia; ITS LOGISTICA PUGLIA – Sede Taranto; ITS “A. CUCCOVILLO” MECCATRONICA – Sede Bari; ITS MI.TI (MODA) – Sede Martina Franca; FONDAZIONE ITS TURISMO – Sede Lecce.

Tutti gli ITS hanno corsi – con sede degli stessi – attivati e distribuiti in tutta la Puglia, ovunque abbiano individuato il bisogno di competenze specifiche.



Biografia degli ospiti:



Maria Concetta Mattei:

Giornalista Rai, dal 1991 fa parte della redazione del Tg Rai di cui ha condotto le edizioni delle 20,30 e serali. Storica curatrice di Tg2 Dossier Storie, è stata caporedattrice al Desk Impaginazione e coordinatore responsabile del Tg2. Dal dicembre 2020 è direttrice della scuola di giornalismo radiotelevisivo della Rai di Perugia. Già componente del CdA del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto dal 2014 al 2019. Studi negli USA, dove ha conseguito il diploma di scuola superiore presso la East Henderson High School ad Hendersonville, North Carolina.



Vito Lomele:

Vito Lomele è un imprenditore Internet di origini pugliesi. E’ nato a Conversano e dopo il liceo ha vissuto per oltre 10 anni all’estero, studiando e lavorando in Svezia, Inghilterra e Germania.



Tornato in Italia, nel 2006 ha fondato il sito di annunci di lavoro Jobrapido.com. Nel 2013 l’azienda contava oltre 100 dipendenti ed è stata acquisita dal gruppo editoriale inglese DailyMail.

Attualmente Vito è co-fondatore di Fiscozen.it, un nuovo servizio online, che aiuterà 3 milioni di italiani liberi professionisti, artigiani e commercianti a gestire la propria Partita IVA.



Teresella Consonni:

giornalista esperta in sviluppo di business e pubbliche relazioni internazionali, ama definirsi “Esperta in professioni dell’ascolto”. Esperta di relazioni pubbliche, fiere, eventi e premi. Consulente in scrittura professionale, scrittura corporate. Ghostwriter ed editor. Business coach, mentore, formatrice per Ordini e Associazioni.



Giuseppe Masella:

CEO della BOND STREET CAPITAL LONDON LIMITED di Londra. Figlio di italiani ma nato a Londra ha sviluppato il suo business nell’internazionalizzazione del Made in Italy accompagnando aziende italiane a presentarsi e crescere nei mercati anglosassoni.



Antonella Tozzi per l’ITS Aerospazio:

Public Funding and Innovation Specialist, esperta nella scrittura e gestione di progetti educativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo ed Erasmus Plus. Ha una laurea in Storia delle Relazioni Internazionali e un Master in Studi Europei. Nell’ambito della formazione professionale per la progettazione e gestione di attività formative ha lavorato concentrandosi soprattutto su progetti caratterizzati da partnership internazionali. Per il Kilometro Rosso Innovation District è responsabile delle attività di education riguardanti l’Additive Manufacturing, il Design e il Management di progetti di innovazione.



Luigi Triggiani per l’ITS Agroalimentare:

Laureato in economia e commercio, ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel mondo del marketing industriale, per passare, dal 1997, ad Unioncamere Puglia, partendo dalle attività promozionali e di supporto all’internazionalizzazione delle PMI e oggi con il ruolo di Segretario Generale.

In questi anni di contatto diretto con le PMI ha avuto modo di prendere parte a progetti internazionali, supportare le imprese e fornire e assistenza, partecipando a fiere internazionali e a incontri d’affari tra operatori di diversi paesi, con missioni economiche in numerosi paesi al mondo. Ha avviato e Dirige dal 1999 la sede di Tirana di Unioncamere Puglia, che assiste operativamente le imprese italiane e albanesi e realizza numerose attività tese a promuovere il business e gli investimenti in Albania.

Appassionato di agricoltura ed ambiente, oltre 20 anni fa è stato co-fondatore e presidente del “Consorzio Puglia Natura”, consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e da agricoltura biologica





Alessandro Di Bello per l’ITS Apulia Digital Maker:

"Nato a Bari nel 1966, è Direttore Generale Innovapuglia. Si è laureato in ingegneria meccanica con indirizzo tecnologico gestionale presso il Politecnico di Bari nel 1991, dal 1992 al 2008 ha lavorato presso multinazionali operanti nell'ambito dell'ICT (Information & CommunicationTechnologies) come Ibm ed Eds (oggi Hp), assumendo incarichi dirigenziali.

Dal 2008 Di Bello è libero professionista e consulente per aziende private e pubbliche sempre svolgendo la propria opera nell'ambito Ict e consulente per il Tribunale di Bari. Nel corso delle esperienze professionali, ha sviluppato competenze negli appalti pubblici di servizi, progetti e forniture Ict,



Francesco Amendolito per l’ITS Logistica:

56 anni, Avvocato e Consulente del Lavoro, iscritto al Foro di Bari dal 9 luglio 1992, patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori. Docente Universitario. Fondatore e senior partner dello Studio Legale Amendolito & Associati, è consulente legale, in particolare per la gestione delle risorse umane e per le relazioni sindacali, delle aziende del Gruppo FCA dal 1993 nonchè di diverse aziende industriali di primario rilievo nazionale e internazionale, soprattutto nel settore automotive, logistica e terziario. Dal 2000 ha ricoperto e ricopre incarichi di HR Fractional Manager per importanti aziende italiane. Da novembre 2018 è Presidente dell’AIDP Associazione Italiana per la Direzione del Personale – Gruppo Regionale Puglia e in tale veste è, altresì, Consigliere Nazionale. Dal 2001 intrattiene contratti di docenza di Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale presso varie Università (L.U.M. Jean Monnet, Università di Bari, Università di Lecce, Politecnico di Bari) e Scuole di specializzazione (L.U.M. Jean Monnet e Università di Bari). Dal 2012 è Direttore Scientifico del MaHRM Master in Human Resources Management della School of Management dell’Università L.U.M. Jean Monnet.. Autore di numerose pubblicazioni nel settore del diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale e del diritto sindacale, è relatore in numerosi convegni e seminari. Componente del comitato scientifico della rivista giuridica telematica “Diritto dei Lavori” nonché del comitato scientifico della collana di Diritto dei Lavori dell’Università di Bari. E’ socio dell’AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) dal 4.6.1999. Negli anni ha conseguito diversi premi come miglior avvocato in Diritto del Lavoro e Relazioni Sindacali presso la Borsa Italiana e ai Labour Awards (2013, 2015, 2018 tra gli altri). Consigliere Nazionale Delegato della Giunta Esecutiva Nazionale dell'A.G.I. Avvocati Giuslavoristi Italiani nonché Consigliere e Past President del Direttivo dell’A.G.I. Puglia-Basilicata.



Marco Scippa per l’ITS Meccatronica Cuccovillo:

Marco Scippa - Group Human Resources Director Gruppo Angel (Mer Mec S.p.A, Mer Mec STE, Sitael S.p.A., Blackshape S.p.A., Angelstar S.p.A., ecc.) Dopo una Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari, ha conseguito un master in Personale ed Organizzazione presso la Luiss Business School oltre ad un Executive Development Program in Istud a Stresa. Nella sua ultima sfida è stato Senior Vice President HR Imaging Division di Vitec Group Plc, dove ha guidato un processo di Change Management volto a promuovere il passaggio da azienda product oriented a customer oriented enfatizzando il merito come leva primaria di successo. Chief of Human Resources in Elica Group Spa per più di 5 anni è stato leader e promotore di un’importante strategia di cambiamento e crescita. È riuscito a traghettare l’Azienda verso un modello di clima e di ben-essere organizzativo eccellente, riconosciuto a livello nazionale e internazionale dalla doppia vittoria Great Place to Work Italia con la prima posizione negli anni 2011 e 2012 e il primo premio “Great Place to Work Europe 2011” come migliore azienda Europea, di grandi dimensioni, in cui lavorare. Nel suo percorso professionale si annoverano Aziende quali Alitalia, LG, Continental Can ed Indesit per la quale ha passato diversi anni in Russia gestendo una realtà di 5000 persone sparse in tutto il territorio della Federazione Russa. Sempre costante negli anni il suo impegno nella Formazione, come docente-relatore-professore collaborando con importanti Università e Business Schools Italiane, trasferendo know-how ed esperienza attraverso un modello HR lungimirante e Business Oriented.



Andrea Pomo per l’ITS Turismo:

Il. Dott. Andrea Pomo si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari e dopo aver conseguito il titolo di avvocato, esercita la professione per oltre dieci anni maturando una spiccata passione per le tematiche connesse alla gestione internazionale d’impresa. Seguendo questa sua passione, si sposta dapprima in Spagna, dove si dedica alla consulenza ed alla elaborazione di un progetto per l’internazionalizzazione di piccole e medie imprese che, ottenuto il patrocinio della Regione Puglia e dello stato australiano del New South Wales, lo porta a trasferirsi in Australia, dove prosegue la sua carriera come project manager. La sua crescita manageriale prosegue con la multinazionale americana Boeing, sul programma 787, un nuovo aereo commerciale ad avanzatissima tecnologia, tra gli Stati Uniti e l’Italia, dove rientra stabilmente per supportare il processo di evoluzione aziendale intrapreso da Borgo Egnazia e San Domenico Hotels Group, con il ruolo di Vice President Operations.