7 maggio PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FOTOGRAFICA “TRANSIZIONI” 05/05/2021 Venerdì 7 maggio p.v., in diretta Facebook, la presentazione del nuovo progetto fotografico “Transizioni”, che prevede incontri, dibattiti, residenze fotografiche, mostre e pubblicazioni. Tema dell’anno, la Natura e il rapporto tra tutela del territorio, paesaggio e antropizzazione.





Venerdì 7 maggio p.v., alle ore 18.30 in diretta su Facebook (alla pagina https://www.facebook.com/transizioni.art) sarà presentato il progetto “Transizioni”, promosso dalle associazioni pugliesi “Argentovivo”, “FAC”, “LAB – Laboratorio di Fotografia di Architettura e Paesaggio”, in collaborazione con “OMNE - Osservatorio Mobile del Nord Est”, con il sostegno della Regione Puglia(Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo), Polo Bibliomuseale di Lecce, Comune di Lecce, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, e COMMED I A srl.



Transizioni è un progetto di ricerca fotografica, vincitore del Bando Cultura 2020 della Regione Puglia, che ha tra i principali obiettivi quelli di investigare il territorio e le sue trasformazioni attraverso la realizzazione di una documentazione visiva del rapporto tra uomo, ambiente e città (con una particolare attenzione alle dinamiche che avvengono tra periferie e centro).



Il progetto prevede, tra le altre attività, la realizzazione di incontri, dibattiti, residenze fotografiche, mostre e pubblicazioni.



Il tema di questa prima edizione 2021 sarà la “natura” e si declinerà in una serie di campagne fotografiche (tra cui una di un grande fotografo statunitense) che affronteranno il rapporto tra tutela del territorio, paesaggio e antropizzazione.



A presentare il progetto interverranno: Giancarlo Greco e Samuele Vincenti (Associazione Argentovivo), Massimo Bray (Assessore alla Cultura della Regione Puglia), Carlo Salvemini (Sindaco di Lecce), Gigi De Luca (Polo Biblio-museale), Angelo Salento (Università), Rita Miglietta (Assessore Urbanistica - Comune di Lecce), i due Direttori artistici Stefania Rössl e Massimo Sordi (Osservatorio OMNE – Castelfranco Veneto), e Fabrizio Benvenuto (COMMED I A srl).