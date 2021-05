Castellana Grotte (Bari) - 2973 BUONI SPESA DA UTILIZZARE NEI NEGOZI CASTELLANESI 06/05/2021 PRONTA L’ULTERIORE MISURA DI SOSTEGNO AL COMMERCIO LOCALE





CASTELLANA GROTTE - Sono pronti i buoni spesa da 20 euro destinati a tutti i minori di Castellana Grotte da 0 a 18 anni. Ben 2973 piccoli e giovani castellanesi potranno utilizzare i buoni spesa negli esercizi commerciali non alimentari del nostro territorio.

Si tratta di una misura di sostegno al commercio nata da una mozione del dicembre 2020 in Consiglio Comunale, approvata all’unanimità, e recepita favorevolmente dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco De Ruvo che l’ha inserita in un piano organico a favore del commercio, al fine di incentivare l’economia locale fortemente colpita dall’emergenza Covid19.

Il Piano prevede numerose azioni: esenzione totale dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e più flessibilità nell’allestimento dei dehors; Tari azzerata per tutti gli esercizi commerciali, per il periodo di chiusura imposto dai decreti e dalle ordinanze ministeriali. E da oggi, anche i buoni spesa per i minori da utilizzare nei negozi castellanesi. Una misura, quella dei buoni spesa, che sfiora i 60mila euro. Fondi che andranno direttamente nelle casse dei negozi di Castellana Grotte.

Una serie di concrete misure di sostegno al commercio, quindi, inserite in un piano organico e strutturato dall’amministrazione comunale De Ruvo.

“Non è tempo di parole ma di azioni concrete, - è il commento del primo cittadino di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo – siamo un’amministrazione comunale del fare e lo dimostriamo quotidianamente. Con queste misure intendiamo stimolare l’attività economica del territorio, sostenendo la ristorazione, la prima ad essere stata colpita dai lockdown totali o parziali, e poi tutte le attività commerciali”.

L’Assessore alle Attività produttive, Vanni Sansonetti, evidenzia: “Le misure economiche e di flessibilità sui dehors nascono per dare risposte alle richieste pervenute dai commercianti considerando che appena la Puglia sarà nuovamente collocata in “zona gialla” le attività ristorative potranno riaprire secondo protocolli che favoriranno le consumazioni all’aperto”. E aggiunge: “Con i buoni spesa, invece, nel fare un regalo ai bambini e ai ragazzi di Castellana agiamo con l’obiettivo di immettere subito liquidità nelle attività commerciali locali”.

I buoni spesa saranno a disposizione degli utenti già a partire da lunedì 10 maggio, tramite un’area dedicata che sarà presente sulla homepage del sito internet istituzionale del Comune di Castellana Grotte www.comune.castellanagrotte.ba.it. Sarà sufficiente eseguire la registrazione dell’utente per scaricare il buono spesa da stampare o anche da conservare sul proprio telefono cellulare e da presentare poi al commerciante. Nel portale sarà disponibile l’elenco completo degli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto e nei quali sarà quindi possibile acquistare beni con i buoni comunali.

La procedura di gestione e utilizzo dei buoni spesa è stata interamente informatizzata per consentire un più immediato e facile utilizzo da parte degli utenti e di pari per i commercianti convenzionati. Proprio l’informatizzazione del sistema, e nello specifico la gestione dei profili privacy, aveva determinato lo slittamento dei tempi di avvio. Il sopraggiungere della “zona rossa” aveva poi fatto ritenere opportuno il rinvio a maggio. Adesso si può partire, certi di offrire alla cittadinanza un servizio di sostegno puntuale e concreto.