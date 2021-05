Castellana Grotte (Bari) - IL CINEMA DEI TITOLI DI CODA AL CONSOLI-PINTO 06/05/2021 UN NUOVO APPUNTAMENTO PROMOSSO DA APULIA FILM COMMISSION CON IL COMUNE



CASTELLANA GROTTE – “Il cinema dei titoli di coda” mercoledì 5 maggio ha fatto tappa all’IISS Consoli-Pinto di Castellana Grotte. Il progetto di Apulia Film Commission, in collaborazione con il Comune di Castellana Grotte, è riuscito a portare i professionisti del cinema a diretto contatto con gli studenti, un modo per avvicinare i giovani alla cultura cinematografica e al contempo presentare loro un inedito sbocco lavorativo e/o formativo.

I ragazzi del Consoli-Pinto hanno potuto confrontarsi con Giuseppe Marco Albano, il regista del cortometraggio Klod. Un’occasione preziosa per entrare in questo affascinante universo fatto di pellicole, ciak e passione.

Il progetto “Il Cinema dei titoli di coda” ha visto la partecipazione di ben due istituti scolastici castellanesi grazie alla partnership esistente fra la Fondazione Apulia Film Commission ed il Comune di Castellana che è comune socio dell’ente regionale nato nel 2007 per attrarre in Puglia le produzioni cinematografiche a scopo di promozione territoriale.

A seguire ogni passo del progetto è stato l’Assessore alla Cultura Vanni Sansonetti, intervenuto in videocollegamento all’incontro organizzato dal Consoli-Pinto, così come fatto la scorsa settimana all’appuntamento dell’IISS “Luigi dell’Erba”.

Ha sottolineato l’assessore Sansonetti: “Come ente comunale siamo da sempre impegnati a promuovere lo sviluppo culturale del territorio in ogni sua forma, ed il cinema è una di queste espressioni”. L’Assessore ha quindi augurato ai ragazzi di “poter scoprire nel cinema una strada da percorrere per il proprio futuro formativo e professionale”, ed ha salutato i presenti con l’auspicio di “far diventare prossimamente anche la città di Castellana Grotte parte e scenografia di una produzione cinematografica, con le sue bellezze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche, di arte e natura come le nostre famose Grotte”.