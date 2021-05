[PHOTOGALLERY] FCI Puglia: juniores a Canosa di Puglia e cross country a Coreggia di Alberobello tra gli appuntamenti del 9 maggio 08/05/2021 CANOSA DI PUGLIA – Sulla scia del grande successo delle scorse edizioni, fatta eccezione quella del 2020 saltata a causa della pandemia, il Gran Premio di Apertura –Memorial "Dottor Michele Fontana" costituisce un’importante occasione per i giovani juniores di mettersi nuovamente in mostra domenica 9 maggio sulle strade di Canosa di Puglia e per la regia dell’Asd Canusium Bike. La corsa sarà trasmessa in diretta sui social come previsto dalle vigenti normative anti Covid-19 che non prevedono il pubblico lungo il percorso. Per domani appuntamento in via Kennedy con la partenza fissata alle 15:00 per la sfida in circuito attorno la città canosina con 14 giri di un anello di 6,4 chilometri (Via Corsica, S. P. 2, S. P. 20, Via della Murgetta, Via Imbriani, Piazza Terme ed arrivo in Via Kennedy). Le squadre partecipanti per un totale di 121 iscritti: Vini Fantini Sportur Free Bike, Pro.GiT. Cycling Team, Ciclo Team Laerte, Team Nibali, Cps Professional Team, Cagnano Varano Ciclismo, Flessofab, Team Bike Terenzi, Fausto Coppi Acquaviva, Il Pirata Professional Team, Fonte Collina-Studio Latini, Team Sword, Fontanafredda Sicilia, Gscd Almo, Marco Pantani Official Team, Multicar Amaru-D’Aniello Cycling Wear, Team Logistica Ambientale, Latella Sport, Team Go Fast, UC Giorgione-Cambike e Velosport Ferentino.



ALBEROBELLO – Nel giorno della festa della mamma, la Spes Alberobello non poteva scegliere momento più felice per far disputare la nona edizione della Bosco Calmerio Cross Country nella frazione di Coreggia il 9 maggio. Il tracciato misura 5 chilometri ed è quasi interamente sterrato ad eccezione della partenza e dell'arrivo con alternanza di tratti di single track del bosco a caratteristici paesaggi tra uliveti e mandorleti collegati da tratturi che presentano in alcuni tratti muri su fondi sdrucciolevoli con quartier generale dell’evento fissato a viale Turi nei pressi dell’hotel Donatello. Attesi circa 350 atleti divisi tra agonisti e amatori con una partenza alle 9:30 per master, juniores ed open, a seguire alle 11:30 circa gli esordienti e gli allievi. L’evento di Alberobello ha doppia validità per i circuiti regionali fuoristrada We Are in Puglia e Corgom Vipal-Challenge XCO Puglia.