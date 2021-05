[PHOTOGALLERY] Polignano a Mare - DISVELAMENTO TARGA REGIONALE PUGLIA – CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DELLE MASCHERE ITALIANE 09/05/2021 È stata inaugurata questa mattina, 9 maggio 2021, a Polignano a Mare la sede regionale della Puglia del Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane. Alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Polignano a Mare Chiara Pepe, è stata disvelata l’apposita targa, posta presso la sede del Comitato “Befana Marinara – Pescarello Scherzarello” in via Alcide De Gasperi, 63.



Come ha ricordato il presidente del Comitato nonché componente del direttivo del Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane e referente per la Puglia, dott. Michele Grieco, il Comitato “Befana Marinara – Pescarello Scherzarello” è nato nel 2009 a sostegno di due delibere adottate dall’Amministrazione Comunale (la n° 4 dell’8 gennaio 2008 che ha istituito Pescarello Scherzarello maschera ufficiale del Comune di Polignano e la n°21 del 22/02/2011 che ha istituito il Carnevale dell’Arte della Fantasia). Da allora la maschera del paese, oltre a coinvolgere le scuole e ad essere presente a livello locale, ha partecipato ad una serie di iniziative di ampio respiro. Per citarne qualcuna, nel 2008 con un carro in cartapesta ha aperto la sfilata dei carri allegorici di Putignano, nel 2010 ha rappresentato il Comune di Polignano a Mare al Carnevale di Venezia, giungendo in semifinale al concorso “La Maschera più bella”, fino ad approdare a Parma nel 2013 in occasione del Raduno nazionale delle maschere italiane. Ed è stato in quel contesto che si sono messe le basi per il Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane, attualmente costituito in forma di associazione di promozione sociale.



L’Associazione C.N.C.M.I. da quattro anni sta portando avanti diverse progettualità legate all’idea della Maschera quale sintesi delle tipicità di un territorio e non semplicemente legata al momento carnevalesco e goliardico. Una di queste è la realizzazione del Registro di tutte le Maschere Italiane, la cui edizione numero “zero” curata dal prof. Marzio Dall’Acqua e patrocinata dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è stata presentata a Bologna nell’ottobre 2019. Il Registro delle Maschere Italiane intende essere uno “scrigno culturale” che riconosce e conferisce carattere di ufficialità alle maschere, sia quelle storiche riconosciute dalla cultura italiana, che quelle allegoriche, espressioni delle tipicità dei singoli territori. Scopo finale del progetto è quello di ottenere, per le maschere iscritte al Centro Nazionale di Coordinamento delle maschere italiane, il riconoscimento di PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELL’UMANITA’ UNESCO. Il Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane è inoltre impegnato nell’importante progetto legato al Museo delle Maschere Italiane. Dal 2018, infatti, è stato allestito uno spazio dove esporre e rappresentare questi ambasciatori del patrimonio culturale italiano, presso il Castello di Bardi, dove è già presente una sezione dedicata alla Puglia. Adesso, l’apertura delle sedi regionali del centro consentirà una maggiore diffusione dello stesso sul territorio, così da censire tutte le altre maschere italiane. Al momento le regioni coinvolte sono Val d’Aosta, Piemonte e Veneto ricchissime di tradizioni storiche, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio e Campania bacino di Maschere Allegoriche ed appartenenti alla Commedia dell’Arte. Calabria, Puglia e Sardegna patrimonio tutto da scoprire.







«Avere una maschera identitaria è importante. Alla fine, le maschere cosa sono? Rappresentano quello che era il passato che va sempre tramandato. La maschera di Pescarello a me piace tantissimo perché è un fanciullo legato al mare che è un nostro elemento identitario – ha affermato l’assessore alla cultura Chiara Pepe - Il mare come elemento fisico, ma anche qualcosa da esplorare, ricco di potenzialità. E questo bambino, che rappresenta l’infanzia, ma anche la purezza, l’ingenuità, la curiosità che è ciò che sprona la gente ad andare avanti, ad esplorare il mondo, a crescere e a portare benefici a tutta la comunità. Non poteva Polignano essere rappresentata da figura migliore, perché questo fanciullo con la sua curiosità, con la sua bellezza e purezza è quello che dovremmo preservare ancora oggi, anche con il supporto dell’Amministrazione».



Al momento di disvelamento della targa della sede regionale pugliese del Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane, oltre a Pescarello Scherzarello, era presente la prof.ssa Maria Pellegrini, dirigente del Secondo Circolo Didattico Statale “Via Firenze” di Conversano assieme a due delle tre maschere conversanesi, Contessa Roverella e Fumarella. Maschere che sono state le protagoniste in occasione del Convegno nazionale “Maschere e territorio” che ha interessato le cittadine di Conversano e Polignano nel settembre 2019, coinvolgendo una folta delegazione di maschere italiane capitanata dal presidente nazionale del Centro, la maschera parmense Al Dsévod (Maurizio Trapelli).



«Siamo soddisfatti di questo percorso portato avanti dalle Maschere Italiane che finalmente sta trovando apprezzamento anche a livello istituzionale – dichiara il dott. Grieco - È un onore poter ospitare la sede regionale del Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane, che ci auguriamo possa diventare sempre più un riferimento a livello territoriale per tutte le maschere pugliesi che intendano sviluppare le comunità di appartenenza anche attraverso questo progetto».







DETTAGLI SULLE MASCHERE PUGLIESI ISCRITTE AL CENTRO



Angelo Domenico e le libellule danzanti – Gravina in Puglia (Ba). La maschera affonda le radici nella tradizione orale gravinese in merito alla storia di Angelo Domenico (‘Jangidiminiche in dialetto gravinese), bambino nato con deformazioni fisiche, ma molto sensibile ed intelligente. Veniva deriso ed insultato da tutti, sicché decise di chiudersi nel suo mondo circondato solo dall’amore materno, fino a che non scoprì il segreto del coraggio grazie all’incontro con tre magiche libellule danzanti Eres, Stella e Speranza. Nell’idea che la diversità non è imperfezione, ma perfezione dell’unicità, la maschera de “Il Piccolo Jangidiminiche” rappresenta tanti aspetti dell’essere umano, ma soprattutto la speranza che ogni bimbo ed ogni creatura vittima di violenze (fisiche o psicologiche che siano) possano rinascere grazie alla propria ricchezza interiore.



Conte Smeraldino e Contessa Roverella – Conversano (Ba). Si tratta di due maschere ideate dalla classe 5° G della scuola elementare “G. Falcone” di Conversano nel 2006 in occasione del concorso “Una maschera per Conversano” indetto dall’Università Popolare e della Terza Età del paese. L’idea del Conte Smeraldino nasce dalla volontà di mettere in risalto sia gli aspetti storici che culturali del territorio legati al passato ed al presente. C’è infatti il riferimento alla figura del Conte e al rospo smeraldino, esemplare in via d’estinzione che vive nei laghi di Conversano. La Contessa Roverella, invece, veste i colori lacustri e acconcia i capelli con una treccia ed un ramo di roverella, quercia tipica della zona. Le due maschere, che tra l’altro vinsero il concorso dell’Università Popolare, sono state consacrate come Maschere ufficiali della Città di Conversano con delibera di giunta comunale n°154 del 25 giugno 2019 e hanno ispirato il romanzo “Carnem levare – una magia tra passato e futuro” (Paginaria Edizioni). Le attività delle maschere sono promosse dalla APS Work in Progress di Conversano presieduta da Savia Damato.



Fumarella – Conversano (Ba). Si tratta di una maschera ideata dagli alunni del Secondo Circolo Didattico “Via Firenze” di Conversano nel 2006 in occasione del concorso “Una maschera per Conversano” indetto dall’Università Popolare e della Terza Età del paese. L’origine del nome ha radici storiche e nasce dalla cattiva abitudine dei conversanesi di bruciare i documenti antichi e dare fuoco agli archivi cittadini per due motivi principali: riscaldarsi alimentando i camini e distruggere prove, documenti giudiziari che erano custoditi nell’archivio del Castello della città. La maschera è tornata alla ribalta di recente e nel febbraio 2020 si è svolta una presentazione ufficiale del costume alla cittadinanza. Le attività della maschera sono promosse dalla APS Work in Progress di Conversano presieduta da Savia Damato



Manlia e Tullio – Roseto Valfortore (Fg). Tullio (Tùlleje) e Manlia (Mmàleje) sono le maschere di Roseto Valfortore, piccolo paese della provincia di Foggia che fa parte del club "I borghi più belli d'Italia". Si tratta di due personaggi mitici e reali della tradizione rosetana. Richiamano personaggi realmente esistiti tra il XVI e il XVII secolo e sono anche i protagonisti di una romantica leggenda locale.



Pescarello Scherzarello – Polignano a Mare (Ba). Pescarello Scherzarello è una giovane maschera che nasce da una storia fantasiosa ideata dal dott. Michele Grieco e pubblicata nel novembre 2006. È figlio della Befana Marinara e di Babbo Natale, nasce a Polinogna Rema (Polignano a Mare) il 20 febbraio di un anno particolare. Ha due sorelline, di nome Primaverina e Pasquina. È una giovane maschera italiana che esprime l'allegria di un bambino amante del mare. Un pescatore birichino che con la sua canna di bambù pesca gioie, divertimento, amore e solidarietà dal cuore degli uomini, facendo scoprire il piacere del rispetto della natura, il piacere del dono della solidarietà ed il piacere di pescare idee fervide per lo sviluppo non solo del proprio paese, Polinogna Rema (Polignano a Mare), ma anche della Puglia e dell'Italia. Rappresenta una maschera simbolo di alti valori umani, quali l'orgoglio di rappresentare la collettività di un paese e di una regione; l'orgoglio di parlare e di esprimere solidarietà, tanto da essere considerato “l'ambasciatore della solidarietà dei bambini”. Un vero marinaio che pesca idee in un mare sempre più tormentato ed irrequieto della realtà umana. Idee che possono combattere l'egoismo umano, offrendo quel riscatto di dignità solidale per un futuro ricco d'amore. Dal 2008 è maschera ufficiale del Comune di Polignano a Mare.