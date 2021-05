Bari - La Camera Musicale Barese riparte con 'Dedicato a ..' un omaggo ad Andrea Segovia e alla scuola di chitarra 12/05/2021 CAMERATA MUSICALE:



SI RIPARTE CON “DEDICATO A…”

5 APPUNTAMENTI ALLA VALLISA

IN UN OMAGGIO AD ANDRES SEGOVIA E ALLA

SCUOLA CHITARRISTICA DI LINDA CALSOLARO



Dal 25 maggio al 6 giugno la Camerata Musicale Barese finalmente ripartirà con la Musica, programmando l’annuale Rassegna Primaverile di “Dedicato a”, che quest’anno risulta di particolare interesse.



I Concerti si terranno presso l’Auditorium Vallisa, naturalmente rispettando tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza del caso. Inizio dei concerti ore 19.30.

Per il 2021 si è deciso di dedicare la rassegna al grande Chitarrista Andrés Segovia perché attraverso la sua migliore allieva italiana Linda Calsolaro si è formato in Puglia un insieme di chitarristi oggi molto considerati a livello concertistico, nonché didattico essendo divenuti tutti docenti di Conservatorio.



Le composizioni in programma sono degli autori che Segovia stesso prediligeva nei concerti.



Da tener presente che il grande chitarrista è stato più volte ospite di Bari, per la Camerata Musicale Barese dal 1949 sino al 1970..

Poiché numerosi sono stati gli allievi della Prof.ssa Linda Calsolaro, si è deciso che per ogni serata si alternino due chitarristi, poi ci sarà anche la partecipazione di una Orchestra di Chitarre diretta dal chitarrista Pasquale Scarola, sempre ex allievo.

Inaugurazione della Rassegna il 25 maggio con i Chitarristi ANTONINO MADDONNI e NANDO DI MODUGNO Voce recitante ROCCO CAPRI CHIUMARULO, si prosegue il 28 maggio con il Chitarrista MARCO VINICIO CARNICELLI e con l’ORCHESTRA DI CHITARRE “DE FALLA” diretta da PASQUALE SCAROLA.

Terzo e quarto appuntamento rispettivamente il 1° e il 4 giugno con i Chitarristi LEONARDO LOSPALLUTI - UMBERTO CAFAGNA e con GIUSEPPE MARIA FICARA e SANTE TURSI.

L’ultima serata (6 giugno) sarà un vero Omaggio a Linda Calsolaro durante la quale saranno proiettati documenti dell’epoca e alcuni esecutori delle precedenti serate suoneranno con l’orchestra M. de Falla per Lei.

Il costo dell’abbonamento all’intera Rassegna è di € 50,00, con una riduzione (€40,00) destinata ai ai Soci della Camerata, mentre il costo dei singoli biglietti è di € 15,00 ridotto € 10,00, ingresso per giovani fino a 25 anni 5 euro. Capienza ovviamente limitata con disponibilità fino ad esaurimento dei posti.

Per informazioni e biglietti gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata infotel 080/5211908, sui social dell’Associazione e on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it.