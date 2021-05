[PHOTOGALLERY] Installazione artistica Gocce d'acqua di Giuseppe Ottaiano, nella Basilica di San Francesco De Paola di Napoli 12/05/2021 L’edificio religioso, sito in Piazza Plebiscito a Napoli, ha ospitato l’installazione artistica di Giuseppe Ottaiano per le riprese del nuovo video promozionale.



Prosegue senza sosta il tour dell’installazione artistica “Gocce d’Acqua”, ideata da Giuseppe Ottaiano quale naturale complemento del volume “Terra d’Acque”, nell’ambito del progetto “Campania Bellezza del Creato”. L’installazione fa tappa nei luoghi simbolo della regione Campania, che diventano protagonisti di emozionanti video pensati per valorizzare sia le opere degli artisti sia le location che le ospitano. Nell’attesa di poter esporre dal vivo l’installazione artistica, composta da oltre 180 sagome lignee di gocce dipinte da 51 artisti e da oltre 100 allievi di 7 istituti artistici campani, questa volta è stata la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola, in Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, ad ospitare le opere d’arte nate per valorizzare l’immenso patrimonio idrico della regione Campania. L’iniziativa, voluta dall’Associazione Culturale Terre di Campania, nasce infatti per porre all’attenzione del grande pubblico la necessità di salvaguardare e al contempo promuovere la conoscenza delle numerose risorse idriche della nostra regione, spesso non adeguatamente valorizzate. Si pensi alla maestosità degli acquedotti, alla ricchezza dei fiumi e degli invasi naturali e artificiali che bagnano e rendono viva questa terra. L’acqua è una risorsa preziosa ed indispensabile per la vita dell’uomo e di ogni essere vivente. Lungo l’asse della storia, l’acqua è l’architetto del territorio, elemento di trasmissione, di collegamento, di aggregazione e di coesione. Intorno ai fiumi, alle sponde, alle coste, ai bacini d’acqua si sono formati i sistemi di relazioni, i tessuti comunitari e si sono sviluppate le attività lavorative. L’acqua è un bene comune che troppo spesso viene dato per scontato, risorsa fondamentale per ogni forma di vita, talvolta poco saggiamente sprecato, inquinato e non tutelato. Tutto ciò è raccontato attraverso l’opera degli artisti e degli studenti campani che hanno contribuito alla creazione dell’installazione artistica collettiva Gocce d’Acqua. L’iniziativa ha avuto il patrocinio morale dell’AMCI, sezione diocesana di Nola. Si ringraziano, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate, Padre Mario Savarese, Parroco della Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola – Piazza del Plebiscito Napoli e Antonio Falcone, Presidente AMCI sezione diocesana di Nola.

Il video sarà disponibile, a partire da venerdì 14 maggio, sulla pagina Facebook di Campania Bellezza del Creato, [url]https://www.facebook.com/campaniabellezzadelcreato

[/url]