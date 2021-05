Vacanze di lusso in Puglia: al via la partnership tra Coldwell Banker Gruppo Bodini e Perle di Puglia 12/05/2021 Grazie all’accordo, Perle di Puglia si appoggerà a Coldwell Banker Gruppo Bodini per la vendita dei propri immobili di lusso, offrendo un servizio di renting per ville di prestigio su tutto il territorio della regione.

Secondo Perle di Puglia, quest’anno si gioca d’anticipo:+40% di prenotazioni rispetto alle scorse estati, e le ville di lusso sono già sold out. Il cliente tipo del 2021? Coppie e famiglie italiane.

Al via l’accordo esclusivo per il settore turistico firmato da Coldwell Banker Gruppo Bodini (www.gruppobodini.com) e Barbarhouse, proprietaria del marchio Perle di Puglia (https://www.perledipuglia.it), renting di ville di prestigio sul territorio. Secondo quanto emerge dalle recenti dichiarazioni di Federbalneari Alberghi, infatti, la Puglia e la Sardegna sono già in pole position per le prenotazioni dell’estate 2021. Da qui il progetto di Valentina Bodini, fondatrice e CEO della Coldwell Banker Gruppo Bodini, Luxury Property Specialist e nota professionista del settore, di rafforzare il legame con il territorio aumentando i servizi offerti dalla rete già presente in Puglia, che attualmente vede le proprie sedi a Bari, Lecce, Brindisi, Ostuni, Rosa Marina, Maglie, Galatina e Gallipoli ed è in prossima apertura anche a Taranto.

Il Gruppo Bodini con questa partnership ha avviato l’attività di servizi legati all’intermediazione e gestione turistica immobiliare, offrendo ai propri clienti un servizio immobiliare a 360° dalla compravendita immobiliare alla locazione ed ora anche agli affitti turistici.

Grazie a questo accordo, il cliente potrà mettere a reddito il proprio immobile mentre ricerca il giusto acquirente senza incorrere in penali, con sconti e agevolazioni dedicate.



Perle di Puglia, a sua volta, grazie a questa partnership si appoggerà a Coldwell Banker Gruppo Bodini per la vendita dei propri immobili di lusso, offrendo insieme al servizio di renting per ville di prestigio su tutto il territorio della regione anche quello immobiliare. Da oltre 10 anni è un pilastro nell’accoglienza e nella gestione del soggiorno di chi vuole concedersi le vacanze in Puglia all’insegna di lusso e relax, attraverso suggestive ville di prestigio in affitto. Il team è presente in maniera capillare sul territorio pugliese, garantendo massima trasparenza su prezzi e condizioni, oltre ad assistenza e affidabilità per chi sceglie di soggiornare in una delle ville promosse in esclusiva dal marchio Perle di Puglia.

Grazie a questo accordo, il cliente potrà così vendere e acquistare senza penali la proprietà, con sconti e agevolazioni dedicate.

Estate 2021, +40% delle prenotazioni e ville già sold out

“A differenza delle scorse estati, dove le prenotazioni venivano effettuate a ridosso della stagione estiva, quest’anno il trend è quello di organizzare le proprie ferie con largo anticipo. - commenta Antonio Barbara, CEO di Perle di Puglia - Le nostre properties sono infatti già quasi tutte sold out, con un trend del +40% rispetto alle scorse stagioni.”

Dei quasi 1000 immobili presenti sul territorio pugliese, oltre l’80% è stato prenotato da italiani, a differenza del 2019 in cui gli stranieri occupavano oltre il 50% delle ville. “Sia le coppie giovani che le famiglie richiedono come must una casa con piscina, possibilmente con una spiaggia privata o nelle immediate vicinanze, così da godersi una vacanza all’insegna del relax e di tutti i confort.”

Non mancherà la formula assicurativa “Viaggi Protetto”, che protegge il cliente per l’annullamento eventuale del proprio viaggio legato al covid o a qualsiasi evento sfavorevole.

About Coldwell Banker

Il network immobiliare internazionale Coldwell Banker nasce nel 1906 a San Francisco e conta oltre 3100 agenzie e 94.000 agenti in 43 Paesi nel mondo. Arrivato in Italia circa 10 anni fa, è oggi presente con 80 uffici ed è strutturato secondo tre distinte linee di business: residenziale, lusso e turistico. La sua mission è offrire servizi immobiliari innovativi in grado di creare benefici reali grazie agli strumenti di marketing all’avanguardia e alla formazione costante degli agenti.