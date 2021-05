I parchi commerciali restano chiusi nei weekend 14/05/2021 Il 15 maggio le saracinesche dei negozi presenti in Parchi commerciali resteranno chiuse, ancora una volta il commercio viene abbandonato dalle autorità governative, che in un primo momento con il DPCM del 22 aprile hanno dato la possibilità a queste e quelle dei centri commerciali, di restare aperti nei weekend in zona gialla, ma successivamente hanno rettificato, mantenendo entrambe le tipologie di negozi chiusi il sabato e la domenica.

“Il Presidente Draghi ha mantenuto la linea del precedente governo – ha affermato l’imprenditore Giancarlo Fiore, titolare di Citymoda – uniformando le strutture di due tipologie di attività commerciali che sono oggettivamente diverse e affermando che voleva monitorare l’andamento dei vaccini e dei contagi. A queste sue indicazioni non sono seguiti i fatti. Sebbene i contagi siano in calo e le vaccinazioni procedano in maniera intensa, non si sono neanche riuniti per indicarci cosa fare”.

L’articolo 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce che il Centro commerciale è “una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti”. Del Parco commerciale non esiste una definizione normativa adottata a livello nazionale. Questi sono aggregati di esercizi commerciali che condividono soltanto il parcheggio, in modo analogo ai negozi dei centri urbani, al contrario aperti durante i weekend.

“Noi abbiamo 3 dei 7 punti vendita che sono interessati da questo problema. Le abbiamo provate tutte per provare a far capire le nostre ragioni, ma non abbiamo avuto nessun riscontro. Anche dopo l’apertura forzata del 10 aprile al Brinpark, seguita al sit-in della settimana precedente, abbiamo ricevuto il verbale ma la sanzione, che noi aspettavamo per procedere per vie legali al riconoscimento dell’apertura, ancora oggi non è arrivata”.

Nonostante la Puglia sia una delle regioni più virtuose secondo il report vaccinazioni Anti Covid-19 e la curva dei contagi sia in forte calo, le attività di parchi commerciali continueranno a restare chiuse nei giorni più importanti del commercio, ostacolando ulteriormente la ripresa di un settore in forte negatività.