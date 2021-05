Finali Nazionali U21-Roma -kumitè 84kg bronzo per il pugliese Davide Iurilli 18/05/2021 Si chiude con un’altra medaglia di bronzo, stavolta negli 84kg della specialità kumitè, l’avventura degli atleti pugliesi al Campionato Italiano di Karate Under 21 svoltosi al Centro Olimpico Matteo Pellicone, tempio della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali) svoltosi da venerdì 14 a domenica 16 maggio.

Il podio di Davide Iurilli, atleta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sport di Ruvo, è giunto domenica pomeriggio a coronamento di diversi titoli regionali vinti dal 20enne di Ruvo nel corso degli anni. La giovane promessa del karate pugliese è allenato da Giuseppe Didomenico, già campione del mondo nella squadra delle Fiamme Gialle, per 17 volte campione italiano e due volte campione d’Europa; ancora oggi un vanto per il karate pugliese.

La medaglia di Davide Iurilli nel kumitè insieme al bronzo nel Kata della tarantina Sara Soldano affievolisce la delusione per come siano andate le gare di kumité per la Puglia che ha sfiorato il podio in più occasioni, dovendosi fermare massimo al 7° posto. Piazzamento che comunque fa crescere il ranking personale degli atleti anche se soltanto i primi cinque di ogni categoria vengono inseriti nell’Elenco degli Atleti di Interesse Nazionale e qualificati di diritto per i Campionati Italiani Assoluti 2021.

Gli atleti della nostra regione sono stati particolarmente penalizzati dalle enormi difficoltà incontrate per riuscire ad allenarsi a causa delle forti limitazioni anti-covid. Ricordiamo che il Karate fu il primo sport a livello nazionale a fermarsi spontaneamente, ancor prima che arrivassero lo stop del Ministro della Salute, annullando ai primi di marzo del 2020 le gare previste a Taranto.

Protagonista di questi campionati italiani U21 è stato il nuovo regolamento di gara che ha trovato applicazione per la prima volta proprio al PalaPellicone e che ha visto ben tre Ufficiali di gara pugliesi e un esperto informatico per la compilazione dei tabelloni, abbinamenti, sorteggi e punti. Si tratta di Michele Di Domenico (arbitro internazionale) di Ruvo di Puglia, Pietro Pesola di Bari (arbitro stimato tra i migliori a livello nazionale), Rita Madaro (arbitro nazionale) di Surbo (Le). L’esperto informatico al tavolo dei presidenti di giuria, invece, è Agostino Silvestri di Canosa di Puglia.