Castellana Grotte (Bari) - AL VIA LE DOMANDE PER I LIBRI DI TESTO GRATUITI - A.S. 2021-22 18/05/2021 ENTRO IL 20 LUGLIO GLI UTENTI POSSONO FARE RICHIESTA SUL PORTALE DELLA REGIONE





CASTELLANA GROTTE – Un aiuto concreto alle famiglie con ragazzi in età scolastica attraverso l’erogazione di contributi totali o parziali per l’acquisto dei libri di testo. Anche per l’Anno Scolastico 2021-2022 gli studenti castellanesi potranno usufruire della fornitura gratuita o semigratuita dei libri. Ciò grazie a risorse assegnate dalla Regione Puglia ai Comuni ai quali spetterà l’erogazione.

Maurizio Tommaso Pace, Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali di Castellana Grotte, evidenzia: “E' un’importante opportunità confermata dalla Regione Puglia per il prossimo anno scolastico 2021/2022 per garantire il diritto allo studio di ragazze e ragazzi frequentanti le scuole secondarie, con uno stanziamento significativo. Invito tutte le famiglie a seguire dettagliatamente le indicazioni della domanda, che va redatta solo online, con la speranza che sia l'anno scolastico del completo rientro in classe”.

Le domande vanno compilate online sul portele www.studioinpuglia.regione.puglia.it con le credenziali SPID. L’invio dell’istanza sarà confermato da un’email trasmessa automaticamente dal sistema all’indirizzo fornito dall’utente. In ogni caso la ricevuta di avvenuta trasmissione potrà essere subito scaricata e stampata a fine procedura.

C’è tempo fino alle ore 14.00 del 20 luglio 2021, termine ultimo per la presentazione dell’istanza.

Si tratta di una misura di sostegno rivolta a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo livello, statali e paritarie, residenti nel territorio regionale.

Per beneficiare del contributo si richiede il possesso di ISEE ordinario fino a 10632,94 euro. L’ISEE ordinario può essere sostituito da un ISEE corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a variazioni significative sul reddito conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare. E qualora il nucleo familiare sia composto da genitori non conviventi, l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

In caso di problemi nella compilazione, sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al numero di telefono 080-8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00) o scrivendo un’email ad assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.