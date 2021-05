Monte Sant'Angelo (Foggia) - Tutti i video della quarta edizione del Festival #Michael2021 18/05/2021 il 25 giugno si celebra il decennale del sito UNESCO del Santuario



“88 mila utenti unici hanno partecipato al Festival Michael 2021” - annuncia l’Assessore alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba - “che hanno generato più di 186 mila impression. Siamo felici di aver proposto anche questa quarta edizione del nostro Festival culturale, non ci siamo fermati, ed è stato importante continuare a celebrare il nostro Arcangelo e a promuovere i due Siti UNESCO e il brand. Ci auguriamo, naturalmente, di promuovere la quinta edizione in presenza”.



L’Assessore Palomba, inoltre, aggiunge: “Importanti progetti di promozione stiamo mettendo in campo per questa ripartenza: ci apprestiamo a promuovere il decennale del primo sito UNESCO, le tracce dei Longobardi nel Santuario, il 25 giugno; il 22 maggio promuoveremo la cerimonia ufficiale di ingresso nell’Associazione “Borghi più belli di Italia” con il presidente nazionale; a maggio abbiamo promosso lo speciale di Dove del Corriere della Sera dedicato ai 7 luoghi longobardi; con PugliAutentica abbiamo partecipato alla digital edition della Borsa Internazionale del Turismo di Milano; stiamo promuovendo i nostri Beni culturali anche su CartApulia, la Carta dei beni culturali pugliesi; per pro-muovere un luogo sorprendente in ogni stagione, siamo partiti anche con il nuovo progetto di promozione, ‘weekend nella Città dei due Siti UNESCO’, una campagna pubblicitaria nelle aree metropolitane vicine (Roma, Napoli, Pescara e Bari); progetti importanti di promozione nazionale del brand, questi, che speriamo possano anche far ripartire presto i flussi turistici, fondamentali per l’economia di un intero settore e di un intero territorio”.



5 giorni, 27 appuntamenti, quasi 100 partecipanti/ospiti, 4 sezioni, 2 mostre multimediali, un’anteprima con l’International Jazz Day, un ampio partenariato, 88 mila utenti (reach - numero di utenti o account unici) e 186 mila impression: sono i numeri della quarta edizione del Festival Michael che si è tenuto dal 5 al 9 maggio, tutto in streaming, da Monte Sant’Angelo, per celebrare l’Arcangelo Michele e i due Siti UNESCO.

Importante anche la rassegna stampa [REPORT comunicazione (social media e stampa)].



Per rivivere la quarta edizione cerca sui social l’hashtag #Michael2021 | https://www.facebook.com/hashtag/Michael2021/.



TUTTI I VIDEO | bit.ly/videoMichael2021



Anteprima: INTERNATIONAL JAZZ DAY, concerto del compianto Maestro fisarmonicista PEPPINO PRINCIPE, live dal Teatro Dal Verme di Milano (2008) | LINK https://bit.ly/2Rl52fh



Sezione MICHAEL E LA LEGALITÀ | Rassegna promossa dal Tavolo permanente sulla legalità.

- “MICHAEL E LA LEGALITÀ” | con Sebastiano Leo, don Gaetano Saracino, prof.ssa Gioia Bertelli e Domenico Moretti | LINK https://bit.ly/2RUcv4Y

- Presentazione libro “TI MANGIO IL CUORE” e incontro “IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE NELLA LOTTA ALLE MAFIE” con Giuliano Foschini, Daniele Piervincenzi, Paolo Borrometi, Giulia Migneco ed Elena Ciccarello | LINK https://bit.ly/3bpYQcJ

- Incontro “LA LEGALITÀ E IL SOGNO” con Associazione Bantù, Illiceto, Palmisano, Fragrasso | LINK https://bit.ly/3fftnLr

- Incontro “AMBIENTE E LEGALITÀ” con Francesco Tarantini (Presidente Parco Alta Murgia) e Dario Vassallo | LINK https://bit.ly/3uOsX5k

- Presentazione libro “QUARTA MAFIA. La criminalità organizzata foggiana nel racconto di un magistrato sul fronte” di Antonio Laronga | LINK https://bit.ly/2R9e66Z



Sezione MICHAEL E LA STORIA | Ciclo di incontri promosso con il Centro Studi Micaelici e Garganici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

- Presentazione quarta edizione del festival, presentazione MOSTRA multimediale “CUSTOS 4.0 - MICHAEL E L’EUROPA” e presentazione volume “IL PELLEGRINAGGIO MICAELICO NEL MEDIOEDO” con Giorgio Otranto e Renato Stopani | LINK https://bit.ly/3frB1m3

- In dialogo con Renzo Infante (Università di Foggia, “Michele nella letteratura giudaica e cristiana antica” e Paola De Santis (Università di Bari, “Il Santuario Garganico come ‘luogo della memoria’: l’apporto della documentazione archeologica ed epigrafica”) | LINK https://bit.ly/3tMSGK4

- In dialogo con Giuseppe Sergi (Università di Torino, “La Sacra di San Michele in Val di Susa”) e Alessandro di Muro (Università della Basilicata, “La Grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano”) | LINK https://bit.ly/3bwtbXf

- In dialogo con Anna Maria Tripputi (Università di Bari, “Ex voto e devozione nel santuario Garganico”) e Rosanna Bianco (Università di Bari, “Il romanico in Capitanata, Santa Maria Maggiore e il Battistero di San Giovanni in Tumba a Monte Sant’Angelo”) | LINK https://bit.ly/3eS9aMy

- In dialogo con Alessandro Lagioia (Università di Bari, “Il Santuario sul Gargano tra Bizantini e Longobardi”), Tessa Canella (Università Sapienza di Roma, “La Grotta di San Michele sul Monte Tancia, Lazio”) e Immacolata Aulisa (Università di Bari, “Il Santuario di Mont Saint-Michel in Francia”) | LINK https://bit.ly/3bz9Apk



Sezione MICHAEL E LA CITTÀ DEI DUE SITI UNESCO | Speciali e innovative visite guidate multimediali alla scoperta della Città dei due Siti UNESCO e dei suoi percorsi turistici e culturali con le guide turistiche della Città (Lea Basta, Giuseppe Palumbo, Matteo Falcone e Andrea Stuppiello) che hanno raccontato la storia e i Beni mentre virtualmente si troveranno direttamente nei luoghi. Un vero e proprio virtual tour alla scoperta:

- Castello, Battistero di San Giovanni in Tumba detto “Tomba di Rotari”, Chiesa di Santa Maria Maggiore e dei suoi affreschi | LINK https://bit.ly/3w59u0i

- centro storico, MeTA (Museo Etnografico Tancredi) | LINK https://bit.ly/3hvLvUb

- Santuario di San Michele Arcangelo, tracce longobarde | LINK https://bit.ly/3ooq8Wb

- Foresta Umbra, Abbazia e degli Eremi di Santa Maria di Pulsano | LINK https://bit.ly/3frkkaa



Sezione patrimONio | Un faro acceso sul patrimonio immateriale artistico e culturale. Una rassegna che ha celebrato i patrimoni:

- International Jazz Day con Peppino Principe (concerto del 2008 dal Teatro dal Verme di Milano) | LINK https://bit.ly/2Rl52fh

- Corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo dell’Associazione Insieme Per | LINK https://bit.ly/3uW0vhP

- spettacolo “I racconti dell’Arcangelo” (progetto “Indovina chi viene a (s)cena” del Teatro Pubblico Pugliese) | LINK https://bit.ly/3by5L3z

- Un ponte con “Mònde - Festa del cinema sui cammini” e Apulia Film Commission (con anteprima documentario “The pathfinder - road to Finisterre”) | LINK https://bit.ly/3yjl6yy

- “Sacred Mount”, presentazione in anteprima del nuovo album di Giovannangelo de Gennaro & l’ensemble Calixtinus | LINK https://bit.ly/3brJNiL

- concerto di musica sacra eseguito dagli Ensembles barocchi “Musica perdura e ducale baroque” direttamente dalla Grotta di San Michele | LINK https://bit.ly/3yfL1Hr



