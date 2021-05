Martina Perugini LND Femminile - In archivio 13^ e 14^ giornata. Anche il Lecce si arrende al Genoa capolista 18/05/2021 La corazzata ligure non sbaglia un colpo: 4-1 al Lecce Women e 10-1 alla Permac Vittorio Veneto e vola, momentaneamente, a +15 sulla Res.

Roma, 15 maggio 2021 – La settimana che si è conclusa con la 13^ e la 14^ giornata, registra la fuga del Genoa, protagonista del campionato eFemminile della LND eSport. Con le ultime due vittorie per 4-1 sul Lecce Women e di 10-1 sulla Permac Vittorio Veneto, per la squadra ligure la strada verso il successo finale appare ormai sempre più in discesa. Elena Coriale, già campionessa nella prima edizione con la casacca della Sicula Leonzio Women, mette quindi una seria ipoteca sul campionato volando momentaneamente a +15 sulla Res Women che dovrà comunque recuperare i match contro Chieti e Permac Vittorio Veneto.

Il bottino ad oggi parla di 14 vittorie su 14 incontri, 86 reti messe a segno e solamente 7 subite, per un ruolino di marcia impressionante che non ha subito rallentamenti nemmeno nel big match contro Chiara Vitti del Lecce, in quel momento secondo in classifica. Nella parte centrale si registra invece il quarto risultato utile consecutivo per la Ternana che, dopo il pareggio per 2-2 con l’Arezzo, la vittoria per 2-0 sul Torino, il 3-1 contro il Crotone di Valeria Del Prete si impone con il risultato di 5-4 sul Bologna risalendo decisamente la china. Ancora in difficoltà il Torino Women relegato nella parte bassa della graduatoria. Nell’ultimo turno, la squadra granata, perde con un gol di scarto il confronto contro il Chieti (4-5) non riuscendo a riscattare il secco stop subito nella gara precedente quando si è dovuta inchinare ad una scatenata Martina Perugini (nella foto) che ha regalato al Bologna un’ampia vittoria per 6-0: “Quella contro il Torino è stata sicuramente una vittoria molto importante dopo qualche sconfitta di troppo! Era fondamentale tornare a vincere e recuperare qualche punto alle avversarie sopra di noi in classifica. Dopo una prima mezz'ora – ci racconta Martina - con qualche difficoltà, sono riuscita a sbloccare il match e a raddoppiarlo dopo pochi minuti. Questo mi ha permesso poi di controllare la partita e di colpire la mia avversaria, sbilanciata in avanti, in contropiede. Per quanto riguarda il campionato, questo si è rivelato molto arduo e competitivo come ieri, dove la mia compagna Enrica Bassi, non è riuscita ad evitare la sconfitta contro la Ternana al termine di una sfida equilibrata e bellissima. Non mi aspettavo di affrontare tante squadre forti e difficili da battere, ma è anche grazie a questo che le partite sono molto combattute e belle da seguire. L'importante alla fine è divertirsi e – conclude la player felsinea - allo stesso tempo è molto bello potersi confrontare con altre ragazze che condividono come me la passione per il calcio e per Fifa!”

Nuovo appuntamento con la Serie C del Calcio Femminile su PS4-FIFA 21 fissato per martedì prossimo, 18 maggio, con la 15^ giornata dove spiccano gli interessanti confronti Genoa-S. Egidio e Bologna-Crotone.