Vaccini in azienda a Molfetta e Bari, le imprese sono pronte a partire 18/05/2021 La vera chiave di volta nella lotta alla pandemia è la massima velocizzazione nella somministrazione dei vaccini anti-Covid. Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal protocollo nazionale per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro, Network Contacts, in partnership con SerMolfetta, in attesa dell'ufficialità da parte del dipartimento salute della Regione Puglia, sta organizzando un punto vaccinale territoriale straordinario a Molfetta, dedicato al mondo dell'impresa.



Inoltre Network Contacts sta contribuendo alla realizzazione di un ulteriore hub a Bari, in fase avanzata di organizzazione da parte di una rete di aziende di quel territorio.

Si tratta di un momento atteso e importante. Atteso perché da mesi le aziende puntavano a questo risultato (l’associazione industriali di Molfetta ha raccolto da tempo le richieste dei suoi associati). Importante perché mette in evidenza, una volta di più, il ruolo delle imprese a supporto del territorio, non solo in termini economici ma anche squisitamente sociali.



"Solo coniugando salute e lavoro l’Italia può ripartire - dichiarano congiuntamente Giulio Saitti, direttore generale di Network Contacts, e Michele Vitulano, global sales e marketing manager di Indeco Spa - Le imprese private sono pronte a fare la loro parte. L’obiettivo comune è quello di far diventare le aziende una sorta di bolla Covid-free per garantire la salute dei propri lavoratori e favorire un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile”.



Possono aderire alla campagna, aziende di qualsiasi dimensione:

• insediate nella città e nell'agglomerato industriale di Molfetta, facendo richiesta all'indirizzo email vaccini@sermolfetta.it entro e non oltre il 26 maggio 2021



Si tratta di un momento importante per tutte le realtà coinvolte, che daranno alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di vaccinarsi affinché operino in totale serenità e sicurezza.