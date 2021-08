13 agosto - Gianna Nannini con «Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza Tour» - Otranto (Lecce) 13/08/2021 GIANNA NANNINI a Otranto



Il 13 agosto concerto nel Fossato del Castello

L’artista fa tappa in Salento per l’Otranto Summer Festival

con «Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza Tour»



Gianna Nannini torna in Puglia per riabbracciare il pubblico in un concerto che si preannuncia davvero speciale. Il 13 agosto l’artista si esibirà nel Fossato del Castello per l’Otranto Summer Festival organizzato da Idea Show.



Otranto sarà, infatti, tappa del «Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza Tour» con il quale la popolare cantautrice riabbraccerà gli spettatori in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante per presentare il suo album più recente intitolato, per l’appunto, «La Differenza», oltre che per sottolineare le due anime della sua musica, sempre in bilico tra piano e forte.



Il tour estivo, in programma in tutta Italia, prenderà il via il 13 luglio 2021.



I biglietti per la data di Otranto (I settore € 58, II settore € 48, inclusi i diritti di prevendita) sono acquistabili online su www.vivaticket.it. Info 080.4301150