Immagine: © RP Bari - OSPEDALI PUBBLICI: DA LUNEDI’ 24 IN PUGLIA INIZIA LA RICONVERSIONE DEI POSTI LETTO DA COVID A “NO COVID” 20/05/2021 L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, hanno inviato alle Asl e alle strutture ospedaliere una disposizione per la riprese dell’attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriali negli ospedali pubblici.



In considerazione dell’andamento della pandemia da Covid e della curva dei contagi, si dispone a far da lunedì 24 maggio, l’avvio di un graduale processo di riconversione dei posti letto dedicati al covid a posti letto per patologie “no covid”.