M° Vito VClemente 27 maggio - Per la Stagione concertistica Brindisi Classica "Metti una sera..." - Omaggio a Ennio Morricone 27/05/2021 Giovedì 27 maggio 2021 (20:00) - Chiostro ex Convento San Paolo Eremita - BRINDISI Orchestra del "Traetta Opera Festival" di Bitonto Direttore: Vito Clemente Giovedì 27 maggio 2021 (ore 20:00) prende il via a Brindisi, nel chiostro dell'ex convento San Paolo Eremita, la XXXVI stagione concertistica "BrindisiClassica".



In programma lo spettacolo "Metti una sera..." - Omaggio a Ennio Morricone, compreso nella "Programmazione Custodiamo la Cultura in Puglia", promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con il teatro Pubblico Pugliese. Sul podio l'Orchestra del "Traetta Opera Festival" di Bitonto, diretta dal M° Vito Clemente, che eseguirà un ampio repertorio di celebri colonne sonore, scritte per il cinema e per la televisione dal grande Ennio Morricone, universalmente premiato per le idee, gli stimoli, le suggestioni della vena creativa e per le caratteristiche di originalità e freschezza melodica delle sue musiche. In programma temi da Marco Polo, I Promessi Sposi, The Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, Nuovo Cinema Paradiso, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Giù la testa, La Califfa, Il segreto del Sahara, La Piovra, Metti una sera a cena, Il clan dei siciliani, C’era una volta il West, Il buono, il brutto, il cattivo.



Vito Clemente, diplomato in Direzione d’orchestra, Composizione, Pianoforte, Musica vocale da camera, Strumentazione per banda, Direzione di coro e musica corale, si è perfezionato all'Accademia Chigiana ed è vincitore del Concorso Internazionale Franco e del Premio Mitsubishi UFJ Trust (Japan). È direttore artistico di importanti Festival in Italia, Giappone e USA. È abitualmente direttore ospite di importanti orchestre in Italia e in ogni parte del mondo, ha diretto circa centocinquanta prime esecuzioni assolute e tre i concerti finali a tre edizioni del Concorso Internazionale "2 agosto", trasmessi sulle reti Rai.



Ha inciso oltre venti fra CD e DVD. Il concerto sarà preceduto da un incontro con una rappresentanza di medici, infermieri, psicologi e volontari per rendere insieme omaggio a quanti, in prima linea, si sono distinti per generosità e impegno nell'emergenza Covid. Saranno consegnate targhe di ringraziamento alla Dott.ssa Rosaria Martina, all'infermiere Gianluigi Capoccia, alla volontaria Antonella Lonoce e alla psicologa Wanda Sernia.



INFO: www.associazioneninirota.it – tel. 3288440033 BIGLIETTI D’INGRESSO: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00 https://www.youtube.com/watch?v=l2eEY9MzkpM