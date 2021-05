Immagine: © Umberto Morigine Camminamenti Civiculturali, alla riscoperta dei luoghi e delle comunità tra Lecce e Brindisi 20/05/2021 Il 23 maggio riparte la rassegna “Il futuro del verbo restare” de La Scatola di Latta, Fucina Salentina e A scuola per restare per il CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento



Tre camminamenti (il 23, il 27 e il 28 maggio) tra Lecce e Brindisi assieme alle associazioni del territorio e una performance teatrale con Ippolito Chiarello per un palinsesto che culminerà il 5 giugno. Si riparte così domenica 23 dal quartiere Kolbe-S. Giovanni Battista, con un percorso inedito che non si configura come una visita guidata o turistica bensì come una passeggiata civiculturale compartecipata da “genius loci” locali e interventi spontanei che non avrà una replica.

Il “restare” o “ritornare” “– spiega Luigi Conte Presidente del CSV Br Le Volontariato nel Salento – nella propria terra diventa un cammino alla riscoperta del valore sociale ed economico del proprio territorio per rifondare il suo valore e ripartire con nuove scommesse, avvicinando nello stesso tempo le comunità all’opera dei volontari spesso fautori di un nuovo rinascimento sociale”

Domenica 23 maggio alle ore 10 una passeggiata di circa 3,63 km si snoderà per il quartiere alla scoperta di tutte le cose, le persone, le attività operose presenti e che animano la vita del quartiere Kolbe-San Giovanni Battista di Lecce (167B e 167C). Grazie agli amici di Fucina Salentina da anni impegnata nella cura del bene comune e dell’ambiente, ci si “perderà” nelle periferia leccese, accarezzando il “margine” e respirando la semplicità del quartiere una domenica mattina di “quasi estate".

L’appuntamento per tutti è nei pressi del Parco Trax Road, un luogo non casuale, che sta cercando di essere rivalorizzato dopo tanti anni di inaugurazione e abbandono anche grazie a un altro progetto del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento: “Il Palio della Legalità” .





"Amo la periferia più della città.

Amo tutte le cose che stanno ai margini."

(Carlo Cassola)









PROGRAMMA COMPLETO:

• 27 maggio 2021 ore 17 Ostuni (Br): Dalle strade della povertà... incontro dei volontari al fianco dei bisogni extra della pandemia. Location: Chiostro San Francesco, Piazza della Libertà – OSTUNI (BR). in partenariato con il Comune di Ostuni e con la collaborazione degli ETS locali: Radici del Sud - Avis Ostuni - Croce Rossa Italiana

• 28 maggio ore 18 Torre Santa Susanna (Br)- Il gioco della restanza. le carte del noi, con Ippolito Chiarello - con la collaborazione dell'AUSER di Torre Santa Susanna (che è uno dei 20 ETS della ricerca 2020)

• 5 giugno Passeggiare nella storia rurale (Lecce) : (secondo camminamento dopo il 23 maggio della scatola di latta e fucina salentina) Passeggiata-escursione di due ore da Casetta Lazzaro alla scoperta di Masseria Mosca e della Via del Carro, sulle tracce di un passato con il quale tornare a dialogare. in collaborazione con la Fondazione Div.ergo-Onlus di Lecce.







NOTE ORGANIZZATIVE:

ll percorso è di facile percorribilità, tuttavia si consigliano scarpe comode.

Chi partecipa all’evento solleva da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta gli organizzatori della passeggiata.

Per garantire il rispetto delle norme anti-covid sono richiesti l'obbligo di mascherina e la prenotazione via mail a scatoladilatta2014@gmail.com con:

NOME – COGNOME

NUMERO DI TELEFONO

PAESE DI PROVENIENZA

POSTI LIMITATI: SOLO CHI RICEVERÀ CONFERMA DI PRENOTAZIONE POTRÀ PARTECIPARE AL CAMMINAMENTO.







L’evento rientra nel progetto Strade Volontarie sostenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo