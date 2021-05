Aperte le vendite dei biglietti per la rassegna "Classica d'Estate" - 7 concerti a giugno a Lecce 20/05/2021 CLASSICA D'ESTATE

Dal 5 al 27 giugno

Sala Giardino

Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione), Lecce



Sono aperte le vendite dell'abbonamento e dei biglietti per i sette concerti che compongono la rassegna “Classica d'Estate”, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina nell'ambito della 51^ Stagione Concertistica 2021.

Una ripartenza nel segno della sicurezza, dopo una pausa forzata di oltre sette mesi: al termine di un periodo così lungo e denso di attese, incertezze, difficoltà, è forte il desiderio della Camerata di lanciare un messaggio di fiducia e ottimismo in un presente e in un prossimo futuro in cui si possa tornare a godere della bellezza dello spettacolo dal vivo, con tutte le attenzioni necessarie e con il massimo rispetto dei protocolli.



“Classica d'Estate” si terrà, come nella passata edizione, nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce: sette appuntamenti con alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale pugliese e italiano, interpreti di straordinario talento che regaleranno grandi emozioni.



Si parte sabato 5 giugno in compagnia del duo pianistico Paolo e Aurelio Pollice, concertisti di grande sensibilità con una eccezionale esperienza internazionale, e il loro progetto musicale “Onore, Amore e Vendetta!”, la trilogia popolare di Giuseppe Verdi.



Venerdì 18 giugno la Camerata rende omaggio al grande attore tarantino Tino Schirinzi con il reading “Con l'amore non si scherza”, con l'attrice Alla Munchenbach, Francesca Schirinzi al violino e Daniela Schirinzi al violoncello.



Sabato 19 giugno spazio all'originalità del duo arpa-saxofono con Maria Grazia Annesi e Fulvio Palese, un progetto che coniuga uno degli strumenti più antichi con l’ “ultimo degli strumenti meccanici”, il timbro arcaico ed evocativo dell’arpa che incontra quello sinuoso ed irriverente del saxofono.



Domenica 20 giugno si esibirà invece l'Anarkos Ensemble, composto da Francesco Fiorante, Emanuele Pisanò, Francesco Persano e Stanislao Marco Spina: un quartetto di percussionisti capace di divulgare nuovi linguaggi sonori che sfuggono a qualsiasi catalogazione.



Martedì 22 giugno ancora grande musica classica con il duo violino e pianoforte di due straordinari talenti del panorama italiano, Nicola Marvulli e Tiziana Columbro, con musiche di Stravinskij, Bloch e Grieg.



Mercoledì 23 giugno sarà protagonista della serata il Morgen Trio, Nicola Marvulli al violino, Camilla Patria al violoncello e Tiziana Columbro al pianoforte, che eseguirà meravigliose musiche di Beethoven, Mendelssohn e Debussy.



Ultimo appuntamento domenica 27 giugno con il soprano Maria Luisa Casali e il pianista Roberto Corlianò e il loro progetto musicale “L'amore ai tempi dell'Opera”, con brani tratti, tra gli altri, dal “Don Pasquale” di Donizetti, da “La Cavalleria Rusticana” di Mascagni, da “Turandot” di Puccini.



Tutti i concerti si svolgeranno seguendo i protocolli di sicurezza anti Covid-19. La sala sarà a capienza ridotta e tutti i posti saranno numerati.



Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Biglietti in vendita online e nei punti vendita Vivaticket in promozione al prezzo ridotto per tutti.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





CLASSICA D'ESTATE – GLI APPUNTAMENTI

SALA GIARDINO, ore 20,45



Sabato 5 giugno

Onore, Amore e Vendetta! La trilogia popolare di Giuseppe Verdi

Duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice



Venerdì 18 giugno

Con l'amore non si scherza

Omaggio a Tino Schirinzi – con Alla Munchenbach, Francesca Schirinzi e Daniela Schirinzi



Sabato 19 giugno

Duo Arpa-saxofono – Musiche di Bach, Debussy, Piazzolla, Morricone, Palese

con Maria Grazia Annesi e Fulvio Palese



Domenica 20 giugno

Quartetto di percussioni – Musiche di Glass, Cage, Sollima, Zivkovic, Jenkins

Anarkos Ensemble



Martedì 22 giugno

Duo violino e pianoforte – Musiche di Stravinskij, Bloch e Grieg

con Nicola Marvulli e Tiziana Columbro



Mercoledì 23 giugno

Morgen Trio, violino, violoncello e pianoforte – Musiche di Beethoven Mendelssohn e Debussy

con Nicola Marvulli, Camilla Patria e Tiziana Columbro



Domenica 27 giugno

L'Amore ai tempi dell'Opera

con Maria Luisa Casali, soprano, e Roberto Corlianò, pianoforte



ABBONAMENTO

Abbonamento a 7 concerti: Posto unico numerato € 30



BIGLIETTI

Posto unico numerato: Intero € 8, Ridotto* € 6, Under 12 anni € 2

* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Abbonati alla Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.



PROMO TICKET ONLINE

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!