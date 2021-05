Aspettando il XIV Festival dell’Arte Russa a Bari 20/05/2021 Sabato 22 maggio 2021, ore 16.00 - live streaming pagina CESVIR

- Breve esibizione del Gruppo folcloristico della Città di Dmitrov

- “Nenia a San Nicola”, l’omaggio dell’artista barese Renato Ciardo al popolo Russo.



Come lo scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non possono essere svolte le imponenti celebrazioni in onore di San Nicola anche per il popolo ortodosso che, come di consuetudine il 21, e soprattutto il 22 maggio, (data che sul calendario Giuliano - ortodosso corrisponde al nostro 9 maggio) onora il Santo più amato compiendo un pellegrinaggio che, dalla Russia e da tutto l’Est d’Europa, li conduce qui a Bari.

“Siamo convinti - dice Rocky Malatesta, presidente del Cesvir – che questo periodo così tragico sia al termine della sua fase più acuta e che, a breve, potremo ritornare a condurre una vita serena e soprattutto proiettata al benessere e alla felicità collettiva. Anche quest’anno, nonostante tutto - continua Malatesta - non abbiamo voluto far mancare al popolo barese e russo di San Nicola il nostro consueto appuntamento con il Festival dell’Arte Russa, che proveremo a riprogrammare nella sua interezza il prossimo dicembre, organizzando un simbolico incontro on line che andrà in onda sulla pagina facebook del Cesvir, sabato 22 maggio 2021 alle ore 16.00, con due brevi interventi artistici che sugelleranno l’amicizia e la relazione culturale tra i popoli, nel nome del nostro caro San Nicola.”

A partire dalle ore 16.00, basterà cliccare sulla pagina facebook del Cesvir https://www.facebook.com/cesvir/, per assistere all’evento introdotto dai saluti di Rocky Malatesta e di Tatiana Shumova, Presidente del Centro dei festival cinematografici e dei programmi internazionali di Mosca e cittadina onoraria di Bari cui seguiranno l’esibizione del Gruppo Folcloristico della Città di Dmitrov e la messa in onda del video intitolato “Nenia a San Nicola”, sottotitolato in cirillico, omaggio dell’artista barese Renato Ciardo al popolo Russo.

Sono in arrivo in queste giornate piccole delegazioni istituzionali da Mosca che si uniranno alla comunità ortodossa locale per la celebrazione dei due momenti principali dedicati al Santo: la veglia il giorno 21 alle ore 17.00 presso la Chiesa Russa di Bari e il giorno 22 la Solenne funzione ortodossa all’interno della Basilica di San Nicola, con inizio alle ore 08.00.

L’auspicio del Cesvir e del Centro dei Festival cinematografici e programmi internazionali di Mosca è quello di realizzare, grazie al consueto sostegno della Regione Puglia, il prossimo dicembre un doppio appuntamento bilaterale dei festival. Dal 9 al 14 l’XI edizione del Festival della Cultura Italiana a Mosca e dal 16 al 22 la XIV edizione del Festival dell'Arte Russa a Bari.