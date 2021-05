[PHOTOGALLERY] Monopoli tutto l’anno: gli eventi in programma Presentato il cartellone degli eventi in programma fino a dicembre 20/05/2021 Il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, l’Assessore al Turismo, Cristian Iaia, e l’Assessore alla Cultura, Rosanna Perricci, hanno presentato in conferenza stampa gli eventi promossi fino a fine anno. Musica, teatro, spettacoli e mostre in nuovi contenitori che consentano il rispetto delle norme anticontagio.



LUMOS – A cura dell’Associazione La Nuova Portavecchia e Otm (Operatori del Turismo di Monopoli) c’è “Lumos-Colori d’estate” una due giorni, il 19 e il 20 giugno, con musica, arte ed eventi vari nel fossato di via Mulini. Per tutta l’estate si terrà una mostra d’arte continuativa anche con la presenza di artisti emergenti, la cui arte si basa sulla rivalutazione di materiali di abbandono o in disuso.



PROSPERO FEST ESTATE- Dal 12 al 18 giugno torna, dopo il successo delle prime due edizioni, “Prospero Fest”. Dibattiti, animazione culturale, pieces teatrali, concerti, mostre d’arte contemporanea con nomi di caratura nazionale. Il programma dettagliato sarà comunicato successivamente nel corso di una conferenza stampa dedicata in programma il 24 maggio.



PROSPERO FEST AUTUNNO – La versione autunnale si terrà dal 10 al 12 novembre. L’11 novembre appuntamento con De Vinea, il racconto del vino, proprio come il giurista Prospero Rendella fece nel suo trattato da cui l’iniziativa mutua il nome. Non un approccio scientifico ma una narrazione delle eccellenze enologiche pugliesi associate alle bellezze della città che ospita l’evento.



FESTIVAL RITRATTI – Si svolgerà dal 21 al 23 giugno e dall’1 al 5 agosto nel chiostro di San Martino la XVII edizione del Festival Ritratti, organizzato dall’Associazione Musicale Euterpe.



FESTIVAL “COSTA DEI TRULLI” – Musica, cultura, arte e reading. Il Festival Costa dei Trulli abbraccia e coinvolge tutte le arti richiamando in Puglia artisti di fama internazionale. Un Festival che oltre ad essere proposta artistica di alto livello, vuole valorizzare le bellezze e la cultura dei luoghi che lo ospitano, creando un’ulteriore occasione di attrattività per i turisti. Gli artisti che parteciperanno saranno comunicati successivamente nel corso di una conferenza stampa dedicata.



PREMIO "IL GOZZO" CITTÀ DI MONOPOLI – La Puglia sorprende anche per la varietà di talenti e professionalità che operano sul territorio e non solo e che consentono alla regione di distinguersi in campi differenti. Per questo nel cuore della Puglia, a Monopoli, venerdì 16 luglio alle 20.30 a Cala Batteria si svolge la XVI edizione del “Premio Il Gozzo - Città di Monopoli”, a cura dell’emittente televisiva Canale 7, per chi si è distinto nei settori: cultura, spettacolo, informazione, imprenditoria a livello nazionale ed internazionale. A queste categorie si aggiunge un premio per i giovani talenti ed un Premio speciale della città.



PHEST - Per il sesto anno consecutivo PhEST - See Beyond the Sea, festival internazionale di fotografia e arte, torna ad animare il centro di Monopoli, della Puglia e del Mediterraneo e da qui volge il suo sguardo a tutto il mondo. E anche quest’anno il Festival ha ricevuto il sostegno e il patrocinio di numerosi soggetti istituzionali a partire dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e del Comune di Monopoli. Quella proposta dal 6 agosto al 1° novembre dal direttore artistico Giovanni Troilo e dalla curatrice fotografica Arianna Rinaldo, è ancora una volta una formula totally outdoor nel totale rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento sociale. L’idea dunque, anche per l’estate 2021 è portare il museo tra la gente. I luoghi espositivi non sono più pensati come pareti su cui affiggere immagini, ma ambienti in cui l’allestimento diventa parte dell’opera stessa. Tema centrale dell’edizione di quest’anno: il corpo.



LAMATEATRO – Da luglio a settembre otto serate di Lamateatro Festival e quattro giornate di Lamateatro Educational rivolte anche alle scuole di primo e secondo grado. Spettacoli, incontri formativi, laboratori ed esperienze partecipative tenuti da professionisti del settore a cura de L’Allegra Brigata. Un festival del teatro, senza distinzioni tra generi e generazioni, all’insegna della contaminazione non soltanto dei linguaggi, ma anche dei pubblici, per superare insieme inutili distinzioni e riavvicinare quest’arte viva alla collettività.



PIAZZA SUDESTIVAL – Anticipazione estiva, dal 25 al 29 agosto del Sudestival, il festival del cinema italiano d’autore organizzato dall’Associazione Sguardi per la direzione artistica di Michele Suma.



SUDESTIVAL – Dopo l’anticipazione di agosto, il Sudestival torna con una serie di eventi e proiezioni dal 29 ottobre al 7 novembre.



APRITE LE FINESTRE – Monopoli rende omaggio a Franca Raimondi, la cantante monopolitana vincitrice del Festival di Sanremo 1956 con la canzone “Aprite le finestre”. Ed è proprio il titolo della canzone che dà il nome all’evento promosso dall’Associazione “Quadrosfera” di Pietro Brescia. Le principali piazze della città saranno addobbate con composizioni floreali mentre in piazza Vittorio Emanuele sarà esposta una immagine di Franca Raimondi. Ma le sorprese non finiscono qui.



MOSTRA STUDIO AZZURRO – A fine giugno a cura della Fondazione Pino Pascali l’area delle ex casermette ospiterà la mostra degli artisti di Studio Azzurro.



MOSTRA IGINIO IURILLI – La nuova personale di Iginio Iurilli (Gioia del Colle, 1943; vive a Capurso) sarà inaugurata giovedì 1° luglio al Castello Carlo V.



MOSTRA STEFANO NAPOLETANO – Dal 1° al 31 agosto il Palazzo Martinelli ospiterà la mostra dell’artista monopolitano Stefano Napoletano dal titoli “Nuovi orizzonti”.



GOZZOVIGLIANDO - Escursioni gratuite sui gozzi, mercatini di artigianato artistico, musica, balli, canti popolari, workshop culinari, attività e laboratori per bambini. Sono le attività che si svolgeranno a Monopoli nel corso delle quattro domeniche di ottobre nell’ambito dell’iniziativa “Sulle vie del mare” promosso nel corso del mese di ottobre al fine di valorizzazione le tradizioni marinare di Monopoli e contribuire alla diffusione degli aspetti storico-culturali legati al suo porto. Ritorna presso il porto antico “Il Palio dei Gozzi”.



NATALE – Sono già in corso di programmazione gli eventi per il Natale 2021 con partenza il 1° dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022.