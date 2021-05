[PHOTOGALLERY] Castellana Grotte (Bari) - DANNI PER LE GELATE, STAMATTINA IL SOPRALLUOGO DELLA REGIONE 20/05/2021 AVVIATA LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE DI PRODUTTIVITA’





CASTELLANA GROTTE - Si è messa in moto la macchina burocratica per il riconoscimento ufficiale dei danni causati dalle gelate di inizio aprile. Dopo le segnalazioni degli agricoltori raccolte dal Comune di Castellana Grotte e trasmesse prontamente alla Regione, questa mattina 20 maggio si è svolto il sopralluogo di verifica dei danni sul nostro territorio. Un sopralluogo sollecitato direttamente dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco De Ruvo per la costatazione immediata e puntuale del danno da parte dell’ente regionale.



Due funzionari del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, accompagnati dal Sindaco De Ruvo e dall’Assessore alle Attività Produttive Vanni Sansonetti, hanno ispezionato i campi coltivati e che hanno subito danni evidenti, in particolare mandorli e ciliegi.

All’ispezione hanno preso parte anche Giandomenico Manghisi del SUAP, il maresciallo Filomeno della Polizia Municipale e Francesco Mastroleo della locale sezione Coldiretti.



La Perimetrazione della zona colpita dalla calamità naturale è il primo atto formale verso l’accertamento dei danni in termini percentuali da parte della Regione Puglia su tutto il territorio di competenza, e fase propedeutica e fondamentale per lo stanziamento da parte del Governo dei conseguenti risarcimenti agli operatori del settore.



“La mia solidarietà e quella dell’intera amministrazione comunale agli agricoltori colpiti dalle calamità naturali di inizio aprile è piena e totale, – sottolinea il primo cittadino di Castellana Grotte – e deve essere anche concreta, per questo ritengo che un’azione pressante nei confronti della Regione Puglia e del Governo sia fondamentale per giungere allo stanziamento di fondi consistenti ed adeguati nei rimborsi”.



Il Sindaco De Ruvo assicura che la sua azione politica presso le istituzioni sovracomunali sarà costante affinché il mondo dell’agricoltura castellanese possa ricevere i risarcimenti dovuti.