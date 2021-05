Monopoli (Bari) - La Giunta cancella la Tosap fino al 31 dicembre 2021 20/05/2021 Tra i provvedimenti anche la realizzazione di due nuovi plessi scolastici e l’ampliamento Ztl e Apu



La Giunta Comunale di Monopoli, nella seduta del 20 maggio ha approvato, tra gli altri, una serie di misure a sostegno della ripresa per le attività colpita dall’emergenza covid19 e la realizzazione di un asilo nido e una scuola per l’infanzia in una zona a forte espansione urbanistica.



«Come per lo scorso anno stiamo mettendo in campo una serie di iniziative per rilanciare le attività economiche durante l’estate e inizio autunno, consentendo l’ampliamento della superfice esterna dei locali per la somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare anche il rispetto delle norme anticontagio. Dopo l’approvazione in consiglio comunale della riduzione fino al 40% della quota variabile della Tari per le attività chiuse o che hanno subito un rallentamento a causa della pandemia, abbiamo disposto la cancellazione della Tosap sino al 31 ottobre. Inoltre, abbiamo anche approvato l’estensione della zona al traffico limitato e la realizzazione di una ulteriore Apu in zona Portavecchia per consentire il passeggio di cittadini e turisti in tutta tranquillità. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini monopolitani e gli operatori che in questo particolare momento stanno facendo squadra per consentire quella ripartenza che auspicavamo da tempo. Nella stessa seduta abbiamo dato il via libera a una serie di manifestazioni che si terranno questa estate e sul fronte dei lavori pubblici con la realizzazione di due nuovi plessi scolastici offriamo servizi a quei cittadini che vivono in una zona periferica», afferma il Sindaco Angelo Annese.



MONOPOLI RESTART 2K21 – Via libera alla cancellazione della tassa sull’occupazione di suolo pubblico fino al 31 dicembre 2021 e con possibilità di ampliamento della superficie in adiacenza alle occupazioni già autorizzate e insistenti in area pedonale e non (con istanza e fino al 50% della superficie già autorizzata) e l’ampliamento di superficie non in contiguità alle occupazioni già autorizzate e insistenti in area pedonale (fino al 50% della superficie già autorizzata e comunque non superiore a 80 mq complessivi o superficie non contigua all’attività principale di massimo 40 mq).

In Piazza Vittorio Emanuele II, Largo San Salvatore, Largo Magno, Via Sant’Angelo, Larghetto Garibaldi, Vico San Pietro, Vico Alba, Via Portavecchia e Piazza Palmieri le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere effettuate con ombrelloni (in tessuto bianco e senza scritte pubblicitarie), tavolini e sedie. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di concessioni, di strutture amovibili non sarà subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Infine, è prevista l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana (APU) in Via Portavecchia, nel tratto compreso tra Via Argento e il civico 12 di Via Portavecchia.



ZTL – È stato deliberato di ampliare la zona pedonale nel centro storico nel periodo dal 29 maggio al 10 giugno 2021 con orario 19,00-24,00 la domenica e 19,00-01,00 del giorno successivo il venerdì e il sabato nel periodo dall’11 giugno al 26 settembre 2021 (tutti i giorni), con orario 19,00-24,00 i giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica e 19,00-01,00 del giorno successivo il venerdì e il sabato. Altresì, si prevede l’istituzione di un’area pedonale urbana in via Portavecchia, tratto compreso tra Via Procaccia e Via Papacenere, nel periodo dall’11 giugno al 26 settembre 2021, nei giorni di sabato e domenica, con orario 15,00-24,00 la domenica e 15,00-01,00 il sabato.



ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA – Sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di un asilo nido per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi dell’importo di € 1.990.000 e di scuola dell’infanzia a tre sezioni dell’importo di € 1.500.860 nella zona di espansione urbana localizzata a sud del centro urbano tra la strada Provinciale 113 per Alberobello, viale Aldo Moro e la via San Marco ed in particolare nel quartiere di nuova realizzazione nell’Ambito A8 del Piano Urbanistico Generale.



ROTATORIA - Approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Monopoli per il finanziamento di € 166.824,10 nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale a sportello “IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per il progetto di “Messa in Sicurezza dell'intersezione stradale di Via Lagravinese, Via Capitanio e Via Arenazza”.



EVENTI – È stato concesso il patrocinio e un contributo per gli eventi “Maggio all’infanzia”, vetrina nazionale di teatro per ragazzi, “Aprite le finestre” a cura dell’Associazione Quadrosfera e per la manifestazione sportiva ciclistica “1° Trofeo Enduro MTB”, gara di interesse nazionale organizzata dalla ASD NRG BIKE Monopoli per il 31 Maggio 2021.