Bari - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI SS 172 SOPRALLUOGO QUESTA MATTINA DELL’ASSESSORE MAURODINOIA 20/05/2021 L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, ha effettuato questa mattina un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori sulla SS 172, la strada dei trulli che collega tutti i comuni della Valle d’Itria e che attualmente è interessata da due distinti interventi.



“I lavori in corso proseguono regolarmente – ha detto la Maurodinoia relativamente al primo intervento – e l’ultimazione è prevista per giugno 2021 così da consentire maggiore sicurezza in concomitanza dell’incremento dei flussi di percorrenza su questo tratto stradale con l’inizio della stagione estiva, data la forte vocazione turistica dei luoghi interessati”.



Ricordiamo che il primo intervento, che interessa la zona tra Fasano e Laureto, ovvero tra il km 6,500 e il km 9,500, è finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza del tratto all’incrocio con la S.P. 146 – direzione Selva di Fasano. L’Anas, infatti, rappresentata questa mattina del Responsabile Territoriale, Vincenzo Marzi, ha affidato l’esecuzione dei lavori per l’allargamento della sede stradale, il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione delle barriere di sicurezza e la realizzazione di due rotatorie che regolamenteranno l’intersezione degli incroci presenti al km 8,600 e al km 9,400.



“I lavori invece per il secondo e importante intervento – ha aggiunto l’assessore - ripartiranno nel più breve tempo possibile”.



Il secondo intervento, in territorio di Martina Franca, già dato in appalto da Anas, prevede il risanamento della pavimentazione e la realizzazione di quattro rotatorie nel tratto di penetrazione all’abitato compreso tra il km 56,200 - 51,000 ed il km 47,740 - 43,960 nonché la costruzione della IV corsia nel tratto compreso tra il km 56,000 ed il km 60+500.



Unico rallentamento nell’esecuzione dei lavori si è verificato nel tratto che collega Martina Franca a Taranto, per la sopraggiunta necessità di approfondimenti geologici connessi al rinvenimento in corso d’opera di forme di microcarsismo fossile. Pur nella completezza del modello geologico e geotecnico di riferimento progettuale è stato necessario progettare ed eseguire una campagna integrativa di indagine volta ad esplorare il fenomeno riscontrato. Gli esiti della campagna hanno consentito di individuare diverse problematiche nonché le relative soluzioni che porteranno nel breve periodo alla ripresa dei lavori.



La richiesta di sopralluogo è stata avanzata dal Consigliere regionale Renato Perrini che, insieme con i colleghi Alessandro Leoci e Enzo Di Gregorio, ha partecipato questa mattina alla verifica dello stato dell’arte dei lavori.