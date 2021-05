FCI Puglia: record di partecipazione a Bisceglie per la 17°edizione della Neanderthal Cup 21/05/2021 L’edizione numero 17 della Neanderthal Cup a Bisceglie ha messo a a segno un altro successo organizzativo e sportivo per merito degli sforzi della Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro nell’appuntamento più atteso da tutti gli specialisti della mountain bike pugliese: il campionato regionale FCI Puglia XCO cross country.



Svoltasi nel suggestivo scenario a ridosso delle Grotte di Santa Croce, il percorso di gara presentava discese ripide, single track (passaggi singoli) lungo i terrazzamenti della lama di Santa Croce, oltre agli ostacoli artificiali, ai salti ed ai tronchi da superare, mettendo a dura prova le abilità tecniche e capacità fisiche degli oltre 250 partecipanti da tutto il Sud Italia convenuti nell’agro biscegliese e nel cuore dell’azienda agricola Cassanelli.



A mettersi in evidenza nelle categorie agonistiche Giuseppe Bassi (Team Eurobike), Raffaele Cascione (Andria Bike) e Sebastiano Vicari (Scuola Di Ciclismo Alicata) tra gli esordienti uomini primo anno, Giuseppe Messina (Pedale Ibleo Ragusa), Luca Bardi (MTB San Pietro Salis Bike) e Marco Russo (GC Salentino) tra gli esordienti uomini secondo anno, Mirella Piarulli (Andria Bike) tra le esordienti donne primo anno, Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) e Kristel Krasnaj (Asd 1 Dente in Più) tra le esordienti donne secondo anno, Samuele Cannizzaro (Nonsolobike) Juan Pedro Fazio (Racing Team Agrigento) e Dario Lopiano (Team Race Mountain) tra gli allievi uomini primo anno, Michele Spagnolo (Team Race Mountain) Antonio Cassarino (Team Bike Siracusa), Tommaso Lauretta (Nonsolobike) tra gli allievi uomini secondo anno, Jennifer Maria Fosco (Mtb Casarano), Rosmery Marco (Asd 1 Dente in Più) e Chiara Ciliberti (Asd 1 Dente in Più) tra le allieve donne primo anno, Rebecca Lobascio (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le allieve donne secondo anno, Ivan Carrer (Team Eurobike), Angelo Colajemma (Fausto Coppi Acquaviva) e Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli juniores uomini, Ilaria Scarpa (Ludobike Scuola di Ciclismo), Rebecca Angiulo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Simona Sasso (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le juniores donne, Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) tra le under 23 donne, Emanuele Spica (Team Race Mountain), Salvatore Lo Monaco (Team Race Mountain) e Simone Tarantini (Ciclisport2000 Team) tra gli under 23 uomini, Antonio Lavieri (Loco Bikers), Gino Masino (Team Bykers Viggiano) e Antonio Russo (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino).



Obiettivo primato di categoria raggiunto per Francesco Acquaviva (Sport for Fit Racing Team) tra gli élite sport, Antonio De Lucia (NRG Bike) tra i master 1, Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike) tra i master 2, Italo Carnevale (Gigabike) tra i master 3, Donato Capitaneo (Team Preview Bikespace Sei Sport) tra i master 4, Maurizio Carrer (Team Eurobike) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci Team Luigi Cofano) tra i master 6, Giuseppe Semeraro (Asd Narducci Team Luigi Cofano) tra i master 7, Rossella Merendino (Ciclisport2000 Team) tra le élite master donna e Luminita Ionela Molinaro (Gigabike) tra le master donna 1.



Alle premiazioni hanno presenziato il vice presidente nazionale vicario della Federciclismo Carmine Acquasanta, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’assessore allo sport Maria Lorusso.



I CAMPIONI REGIONALI FCI PUGLIA CROSS COUNTRY 2021

Esordienti uomini primo anno: Giuseppe Bassi (Team Eurobike)

Esordienti donne primo anno: Mirella Piarulli (Andria Bike)

Esordienti uomini secondo anno: Luca Bardi (MTB San Pietro Salis Bike)

Esordienti donne secondo anno: Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo)

Allievi uomini primo anno: Antonio Regano (Andria Bike)

Allieve donne primo anno: Jennifer Maria Fosco (Mtb Casarano)

Allievi uomini secondo anno: Giuseppe Cassano (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Allieve donne secondo anno: Rebecca Lobascio (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Juniores uomini: Ivan Carrer (Team Eurobike)

Juniores donne: Ilaria Scarpa (Ludobike Racing Team)

Under 23: Simone Tarantini (Ciclisport 2000 Team)

Elite: Antonio Russo (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Elite sport: Francesco Acquaviva (Sport for Fit Racing Team)

Master 1: Antonio De Lucia (NRG Bike)

Master 2: Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike)

Master 3: Marco De Donno (Maglie Bike)

Master 4: Donato Capitaneo (Team Preview Bikespace Sei Sport)

Master 5: Maurizio Carrer (Team Eurobike)

Master 6: Biagio Palmisano (Asd Narducci Team Luigi Cofano)

Master 7: Giuseppe Semeraro (Asd Narducci Team Luigi Cofano)

Elite master donna: Rossella Merendino (Ciclisport2000 Team)



Classifiche complete al link https://www.mtbonline.it/Risultato/1486/0/