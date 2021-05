Emotional Puglia Tour Operator promuove visite guidate al tramonto fra i borghi più suggestivi della Puglia: Alberobello 21/05/2021 Emotional Puglia Tour Operator promuove visite guidate al tramonto fra i borghi più suggestivi della Puglia: Alberobello, Monopoli e Polignano a Mare. Ogni sabato e domenica e 2 giugno 2021 alle ore 18:30, a partire da sabato 22 maggio e per tutto il periodo estivo.



Durante la visita fra i trulli di Alberobello passeggeremo sospesi tra leggenda e realtà, tra vicoli punteggiati da tetti a cono e pinnacoli unici al mondo. Rione Monti, Chiesa a Trullo, Aia Piccola, si snoderanno davanti a noi come per magia. Piccola degustazione di prodotti locali.



Monopoli invece verso sera regala grandi emozioni, con la pietra che si tinge di rosa, il suo porto antico con i pescherecci sorvolati dai gabbiani, il mare blu a fare da cornice al tutto. Passeggeremo sul lungomare incontrando il castello, le cannoniere e le edicole votive, fino alla maestosa Cattedrale con la storia della Madonna della Madia.



Se si sceglie Polignano a Mare si potrà godere del tramonto nei punti panoramici più belli del borgo. Ci affacceremo dalle sue suggestive balconate a picco sulla falesia, scruteremo l’orizzonte del Mare Adriatico, scatteremo foto e ci perderemo tra vicoli bianchi e caratteristiche piazzette, incontrando ponti e scorci indimenticabili.



Gruppi a raccolta con partenza garantita ogni sabato e domenica (e 2 giugno) alle ore 18:30.



Minimo 2 persone.



Prenotazione obbligatoria

