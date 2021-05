22 maggio GIANNI POLLEX songwriter Warner Chappell Italia a Molfetta (Bari) 22/05/2021 Sabato 22 maggio

GIANNI POLLEX

songwriter Warner Chappell Italia

Primo ospite dell’appuntamento

“Boombox incontra: approfondimenti a tu per tu con i professionisti della musica”

Cittadella degli Artisti –Molfetta





Gianni Pollex, autore barese della scuderia Warner Chappell Music, sabato 22 maggio è a Molfetta per il primo appuntamento gratuito “Boombox incontra: approfondimenti a tu per tu con i professionisti della musica”, nell’ambito del progetto “In&Out – Giovani in relAZIONE” (ore 10 -19, prenotazione obbligatoria info@cittadellartisti.it o progetto.ineout@gmail.com).

Emma Marrone, Ermal Meta, Chiara Galiazzo, Alberto Urso (vincitore di amici) sono solo alcuni degli artisti che hanno cantato le parole di Pollex, già autore nel programma televisivo “Amici di Maria”. Ricordiamo il brano “Straordinario” interpretato da Chiara Galiazzo nella 65esima edizione di Sanremo. Nel 2017 è di nuovo a Sanremo nella categoria giovani con Leonardo Lamacchia con il brano "Ciò che resta" e nella categoria big con il brano "Tutta colpa mia" interpretato da Elodie.

Durante l’incontro dedicato alla scrittura musicale sarà inoltre possibile prendere in esame brani inediti, scritti dai partecipanti, per confrontarsi ed apprendere le basi del metodo usato da Pollex per le sue composizioni.

Il Progetto “In&Out – Giovani in relAZIONE”, realizzato in collaborazione con i partner TRIC - Teatri di Bari, Malalingua, Tesla, associazione InCo, Radio FGen, T.a.Rock Records, Boombox Recording, associazione Culturale Magnitudo e patrocinato dal Comune di Molfetta, risponde al bando “Spazi di Prossimità” lanciato dalla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia - nell'ambito della Programmazione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2020, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).

Le attività sono ad ingresso libero previa prenotazione agli indirizzi info@cittadellartisti.it e progetto.ineout@gmail.com, oppure attraverso i canali social de La Cittadella degli Artisti.