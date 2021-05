UNA CITTÀ AMICA DEI GATTI: A RUVO DI PUGLIA CARTELLI PER SEGNALARE LA PRESENZA DI COLONIE FELINE 21/05/2021 Da oggi in quattro diversi punti di Ruvo di Puglia cartelli specifici segnalano la presenza di colonie feline. Si tratta del risultato della convenzione sottoscritta a inizio anno tra il Comune e la delegazione locale dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali.

I primi quattro cartelli sono stati apposti presso l'Istituto Barile, nella frazione di Calendano, in Piazza Matteotti e nei pressi del supermercato DOK. Altri arriveranno nelle prossime settimane.



I cartelli ricordano tra l'altro che le comunità di gatti randagi sono protette dalla legge e che pertanto è vietato utilizzare sostanze nocive per allontanarli dal loro habitat, danneggiare o rimuovere ripari e ciotole ad essi destinati, ostacolare o impedire le attività di cura e assistenza. Per ragioni igienico sanitarie e per il rispetto del decoro urbano, i cittadini sono inoltre invitati a non somministrare ai gatti cibo e medicine senza aver prima consultato il volontario tutore della colonia.



"Questa piccola, ma a nostro avviso preziosa iniziativa – ha detto il sindaco Pasquale Chieco - ci consente non solo di proteggere le colonie feline della città, ma anche di migliorare il decoro urbano e approfondire la conoscenza del nostro territorio e della fauna urbana che lo abita.

La cura degli animali randagi è uno dei modi più belli per dimostrare rispetto verso il posto in cui viviamo; ancora una volta la sinergia tra Amministrazione (nella persona del consigliere delegato alle questioni ambientali Antonio Mazzone), uffici (in questo caso il Comando della Polizia Locale) e volontariato (in primis la meritoria delegazione ruvese dell’'ENPA) produce risultati positivi per la comunità; la strada giusta per migliorare l'ambiente in cui viviamo.”



La convenzione prevede tra l’altro il censimento delle colonie feline sul territorio cittadino e la loro gestione in collaborazione con i volontari, così da potere monitorare costantemente il benessere e la salute degli animali (con particolare attenzione per le cucciolate) individuando per tempo gli esemplari da sterilizzare, da sottoporre a trattamenti antiparassitari o da curare presso le strutture veterinarie private convenzionate con il Comune.

Per il prossimo futuro sono allo studio anche campagne di informazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con le scuole cittadine, per promuovere una più corretta interazione uomo animale.