Bari - Abbasso l’impronta un ciclo di quattro incontri per parlare di sostenibilità 22/05/2021 Associazione Eco Eventi OdV



Abbasso l’impronta

un ciclo di quattro incontri per parlare di sostenibilità



Eco Eventi OdV, in collaborazione con Cristina Trisolini che della sostenibilità fa uno stile di vita, organizza “Abbasso l’impronta”, un ciclo di quattro incontri per parlare di sostenibilità in maniera leggera, toccando argomenti importanti con ospiti qualificati intervistati da Mattia di otto anni, Federica di dieci e Dania di tredici.

Segui Abbasso l’impronta in diretta su: https://www.facebook.com/ecoeventiodv/live_videos



Date, temi e ospiti

Domenica 23 Maggio

Si parla di Abbigliamento

Federica e Dania intervistano Maria Rosa Manca, attivista del movimento Zero Waste Italy, lavora in una cooperativa sociale come responsabile della sostenibilità. La cooperativa si occupa anche della raccolta di indumenti usati attraverso i cassonetti stradali. All'incontro interviene anche Fabrizio Tesi, titolare di Comistra S.r.l., azienda di famiglia che da un secolo si occupa di riciclo di indumenti usati. Stracci o cenci li chiamano a Prato. Fabrizio è anche presidente di Astri, un’associazione che raggruppa 220 aziende specializzate nell’economia circolare dei “cenci”. Raccolgono indumenti e tessuti usati per trasformarli in filati pronti a diventare nuovo abbigliamento.



Domenica 30 Maggio

Si parla di Alimentazione

Federica intervista Marianna e Chiara di Perniola Alimenti, azienda agricola di Rutigliano nel barese. Marianna e Chiara hanno esperienze professionali diverse, ma a un certo punto hanno dato una svolta alla propria vita. Hanno acquistato un mulino in pietra, hanno cominciato a seminare grani antichi e a trasformare il raccolto in pasta e prodotti da forno a filiera corta.



Domenica 6 Giugno

Si parla di Energia rinnovabile

Mattia intervista Mariagrazia Chianura, avvocato esperta in diritto ambientale, nonché professionista della RETE PRO di Legacoop Puglia. Già assessore all'ambiente del Comune di Grottaglie nel tarantino, Mariagrazia parlerà di energia rinnovabile e riduzione dei consumi di elettricità.



Domenica 13 Giugno

Si parla di inquinamento da Plastica

Dania intervista Enzo Suma, laureato in Scienze ambientali, guida naturalistica e ideatore del progetto Archeoplastica per sensibilizzare sul grave inquinamento del mare causato dalla plastica. Con i flaconi integri di cinquant'anni arrivati dal mare, grazie al crowdfunding farà nascere un museo virtuale e organizzerà un tour di mostre nelle scuole. All'incontro interviene anche Maurizio Bertinelli, assessore all'ambiente di Vimercate in provincia di Monza e Brianza. Co-autore del censimento dei centri di riuso in Italia per conto di Zero Waste Italy e attivo sui temi della strategia Rifiuti Zero. Parlerà di come ridurre l'uso della plastica nella quotidianità.