Antonello Venditti a Lecce per l’Oversound Music Festival 22/05/2021 È stata ufficializzata la presenza di Antonello Venditti nell’Oversound Musica Festival, progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti, con una tappa del suo “Unplugged special 2021”, che si terrà il 10 agosto in piazza Libertine a Lecce.



Il noto cantautore romano torna ad esibirsi in tutta Italia da luglio, partendo dal Piemonte ed esattamente da Nichelino (TO), scendendo nel Salento per poi risalire a Vicenza. Antonello Venditti, che nel suo incredibile percorso artistico, ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali, in questi speciali concerti ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio.



“Siamo molto contenti di avere un cantautore così importante per la canzone italiana – ha affermato Manuel Pagano della M&P Company - perché conferisce al nostro Festival una particolare importanza e questo ci inorgoglisce. Inoltre gratifica l’impegno e gli sforzi di tutti gli addetti ai lavori nel rimettere in moto la macchina dei live”.



L’Oversound Music Festival, al suo primo anno in versione sperimentale, è un progetto itinerante che farà tappa a Lecce, Molfetta e in altre località, non solo della Puglia. Sono state scelte più location per dare la possibilità di partecipare a più gente senza possibile, senza creare particolari assembramenti. Nel pieno rispetto delle norme anticontagio i concerti si terranno in aree, tutte di ampie dimensioni e sarà permesso l’ingresso a massimo 1000 persone.



In costante evoluzione, vista la ripartenza da poche settimane, il calendario dell’Oversound è in divenire e ulteriori artisti, non solo dell’ambito musicale sono pronti a confermare le proprie presenze. Antonello Venditti ha fatto seguito a Pierò Pelù, che invece si esibirà a Molfetta il 18 luglio nella banchina San Domenico.



I biglietti per “Unplugged special 2021” saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 21 maggio.