Tricase (Lecce) - GRETA: LA RIVOLUZIONE VERDE al Liceo Comi 23/05/2021 SEYF organizza al Liceo Comi di Tricase, dal 25 al 27 maggio 2021, una tre giorni di eventi dedicati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile tra i giovani.



GLI ORGANIZZATORI:



SEYF – South Europe Youth Forum è un network internazionale di organizzazioni giovanili attivo in Puglia e nel Mediterraneo con la mission di stimolare la progettazione partecipata e favorire il protagonismo giovanile.



LA MANIFESTAZIONE:



Attivazione, Dialogo, Cambiamento: sono questi i temi al centro della tre giorni di “GRETA: Giovani Rivoluzioni Educative a Tutela dell'Ambiente”, il progetto di dialogo strutturato promosso da SEYF-South Europe Youth Forum e cofinanziato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito del programma europeo Erasmus+ che si terrà dal 25 al 27 maggio presso il Liceo “G. Comi” di Tricase, partner locale di progetto.



Le attività di GRETA vengono promosse utilizzando metodologie proprie dell'educazione non formale, favorendo dinamiche partecipative e processi di produzione di cambiamento attraverso la condivisione e conoscenza di esperienze e buone pratiche locali di imprenditoria green e laboratori di progettazione partecipata che porteranno alla stesura di un Manifesto green.



Sono inoltre previsti focus di approfondimento delle opportunità promosse dal programma Europeo Erasmus+: Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà.









L'iniziativa rientra nella decima edizione della Settimana europea della gioventù, che quest'anno si svolge dal 24 al 30 maggio, ideata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani attraverso i tre pilastri della Strategia dell’UE.





IL PROGRAMMA:

Nella prima parte delle tre giornate i giovani partecipanti incontreranno Istituzioni pubbliche locali e conosceranno storie di rivoluzioni green nell'ambito di: ricerca scientifica (PhD Paolo Pellegrino), turismo (Urban Oasis Hostel, Eco Tourism), spazi di comunità (Cantieri ActionAid), agricoltura (Cooperativa Casa delle Agriculture Tullia e Gino), mobilità sostenibile (Ruotando), femminilità resiliente (R.E.A. - Rete Emancipazione Attiva) e sviluppo del territorio (Città fertile).



Nella seconda parte dei tre incontri, i giovani si attiveranno con laboratori di progettazione partecipata finalizzati alla stesura di un Manifesto Green che SEYF sottoporrà, a nome dei partecipanti, alle Istituzioni locali.



“Siamo emozionati per la messa in piedi di un evento del genere – dichiarano gli organizzatori di SEYF – in questo momento storico. Tornare a dialogare “in presenza” coi giovani, dopo più di un anno, e farlo su temi così attuali quali l'ambiente, la sostenibilità e la transizione ecologica, è per noi motivo di orgoglio e speranza. Non a caso sostenibilità, speranza e futuro hanno tutti lo stesso colore”