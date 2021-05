BARI RIPARTE DAI MERCATI STRAORDINARI 24/05/2021 SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “LA RIPARTENZA RICHIEDE TEMPO MA LA FIDUCIA NON MANCA. IL 2 GIUGNO MERCATI REGOLARI, COME PER LEGGE. TAVOLO DI CONCERTAZIONE APERTO CON DECARO E PALONE: PER I MERCATI SERALI LA COSA E’ PIU’ COMPLICATA, DECISIONE RINVIATA AL TAVOLO CON TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA”



“Ci vuole pazienza perché la ripartenza dei mercati non è facile né entusiasmante”.



Queste le riflessioni a caldo di CasAmbulanti dopo la prima sperimentazione dei mercato domenicali a Bari. E’ stato Savino Montaruli ad aggiungere: “siamo fiduciosi anche se sappiamo che la ripartenza richiede tempo.



Il prossimo 2 giugno, come per legge, i mercati saranno regolari in Puglia. Abbiamo fatto un lavoro egregio a cominciare dal mercato festivo del primo maggio da noi richiesto a Bari, che ha rappresentato un riavvio in cautela. Nel corso della videoconferenza con l’assessore Carla Palone, alla quale ha partecipato anche il Sindaco Antonio Decaro, abbiamo messo dei paletti circa la concertazione necessaria per arrivare a decisioni condivise, senza dare adito ad infantili ed inutili fughe in avanti senza senso e propagandistiche.



Sui mercati serali la questione è molto più delicata ed è per questo che, a breve, si terrà un tavolo tecnico comunale, come è sempre accaduto, per coinvolgere gli Operatori ed addivenire a decisioni utili alla categoria e non solo a pochi” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.