“I Musei raccontano la Puglia” torna a Molfetta (Bari) 28/05/2021 La struttura diocesana riapre con diverse progettualità gratuite, prenotabili da oggi.

Il Museo Diocesano pronto a riaprire al pubblico le sue sale dopo i lunghi mesi di chiusura imposti ai luoghi della cultura.



Sarà il progetto regionale dedicato alla promozione delle strutture museali pugliesi, denominato “I musei raccontano la Puglia”, a riportare il pubblico negli spazi espositivi della diocesi attraverso la realizzazione di visite guidate con attori, domenica 30 maggio e domenica 6 giugno 2021. L’iniziativa per famiglie con bambini, a cura del Teatro dei Cipis, è inserita nella programmazione dell’hub di Ruvo di Puglia, a cui fa riferimento il museo molfettese.



Contestualmente prende nuovo slancio l’iniziativa “Coltivate la bellezza”, che in questi mesi ha visto la realizzazione di decine di approfondimenti video su opere e collezioni del museo, offrendo da giugno e per tutta l’estate ingressi gratuiti ogni sabato e domenica sera. L’accesso, nel rispetto delle norme vigenti, sarà possibile attraverso l’App io Prenoto sviluppata da DM Cultura, cui hanno aderito le principali strutture museali e culturali della regione.



«Anche in tempi di pandemia – afferma il Vescovo Mons. Domenico Cornacchia – il Museo Diocesano di Molfetta ha promosso la conoscenza del patrimonio ecclesiastico diocesano, consapevole che la bellezza, l’arte e la cultura sono quanto mai essenziali per il benessere delle persone. La scelta di prevedere iniziative gratuite è un ulteriore segno di vicinanza che offriamo al territorio».



Con queste iniziative torna fruibile anche l’esposizione delle 28 opere donate dal maestro Cosimo Damiano Allegretta annunciata lo scorso dicembre ed allestita nella pinacoteca.



Info chiamando al 348 41 13 699, scrivendo a didattica@museodiocesanomolfetta.it o attraverso i profili social del Museo Diocesano di Molfetta.