Bari - contributo alloggiativo 2020 comp. 2019 - da domani i pagamenti su conto corrente 24/05/2021 CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO 2020 (COMPETENZA 2019)

DA DOMANI L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

PER I SOGGETTI BENEFICIARI





La ripartizione Patrimonio rende noto che sulla base della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo alloggiativo 2020 - competenza 2019 (suddivisi in fascia A e fascia B a seconda del rapporto tra reddito dichiarato e importo dell’affitto), pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, da domani, martedì 25 maggio, partirà l’erogazione dei pagamenti direttamente sui conti correnti dei beneficiari della misura.



Ad oggi, infatti, è stato perfezionato il trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia, così che il Comune ha potuto procedere nel minor tempo possibile agli atti necessari all’emissione dei pagamenti.



La liquidazione dei contributi avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario: pertanto, gli ammessi che, nonostante i numerosi solleciti, non abbiano ancora provveduto alla comunicazione di un Iban valido per l’accredito, devono farlo urgentemente utilizzando uno dei seguenti indirizzi al fine di ricevere la somma dovuta:

patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it

rip.patrimonio@comune.bari.it

barifitti2020@gmail.com



Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti in ordine alle graduatorie sono stati istituiti i seguenti contatti:

• barifitti2020@gmail.com

• 329 3978547 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.