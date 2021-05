Gravina n Puglia (Bari) - L'UNESCO indice per il 6 Ottobre la Giornata Internazionale dell Geodiversità 25/05/2021 L’annuncio durante il WeBinar del Parco Nazionale dell’Alta Murgia in Puglia



Enrico Vicenti (Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco) : “Istituita Giornata Internazionale della Geodioversità”.



Fiore ( Pres. Naz SIGEA) : “La conoscenza e la tutela del patrimonio geologico e della geodiversità, vero e proprio testimone del tempo trascorso, rappresenta uno degli elementi imprescindibili per la salvaguardia della natura”.



“L’Unesco ha istituito la Giornata Internazionale della Geodiversità e sarà il 6 di Ottobre in tutto il Mondo”. Lo ha annunciato Enrico Vicenti Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, intervenendo in Puglia alla presentazione dei 5 francobolli dedicati al patrimonio geologico e alla geodiversità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



“La conoscenza e la tutela del patrimonio geologico, vero e proprio testimone del tempo trascorso, rappresenta uno degli elementi imprescindibili per la salvaguardia della natura. Un bene di rilevanza geologica per essere correttamente valorizzato, e quindi avere ricadute anche per la promozione turistica del territorio – ha commentato a caldo Antonello Fiore, geologo, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale - e nelle scelte di pianificazione territoriale, deve essere riconosciuto come tale soprattutto dai non addetti ai lavori. Uno dei limiti maggiori alla diffusione della cultura geologica, al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, risiede nella difficoltà a trovare informazioni che si prestino a un vasto pubblico.

La conoscenza sviluppa consapevolezza e questa sviluppa in ognuno di noi un senso di rispetto; rispetto per la natura e per la vita che essa ospita sono le chiavi di lettura per un mondo migliore”.



Emessi dal MISE, Su proposta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e della Sigea, e stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ben 5 francobolli dedicati a 5 “tesori geologici” dell’Alta Murgia, primo Parco in Italia a vantare l’emissione di ben 5 carte – valori. Protagonisti i siti geologici più importanti del Parco: Cava Pontrelli per le oltre 25.000 orme di dinosauro che affondano in un ex giacimento calcareo, la Grotta di Lamalunga custode di un antico esemplare di Neanderthal, le Miniere di bauxite, patrimonio incantevole di archeologia industriale, il Pulo di Altamura e il Pulicchio di Gravina, due grandi doline che testimoniano la lunga erosione carsica che più ha caratterizzato l’Alta Murgia.



«Un prestigioso riconoscimento – dichiara Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia – che conferma il lavoro svolto finora nella promozione della geodiversità. Il Parco dell’Alta Murgia entra nella storia della filatelia italiana con cinque francobolli che ne celebrano i tesori più belli. Ringraziamo la Società Italiana di Geologia Ambientale per il contributo nella promozione dell’iniziativa e il Ministero dello Sviluppo Economico che l’ha convalidata a pieno. Per l’Alta Murgia è una fase di grande fermento scandita da progetti e iniziative di valorizzazione. Pochi giorni fa l’avvio dei lavori per la riqualifica delle Miniere di bauxite e oggi diventiamo il primo Parco con ben cinque francobolli. Andiamo avanti, per entrare nella rete mondiale dei Geoparchi Unesco.»