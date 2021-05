Si concluso il Global Health Summit, un evento organizzato dalla Presidenza italiana del G20 25/05/2021 La Dichiarazione di Roma Noi, Leader del G20 e di altri Stati, alla presenza dei Capi internazionali e regionali organizzazioni riunite al Global Health Summit di Roma, 21 maggio 2021, dopo aver condiviso il nostro esperienza della pandemia globale COVID-19 in corso e accogliendo favorevolmente il lavoro pertinente a questo proposito, compreso quello presentato durante il pre-Summit, oggi: Riaffermare che la pandemia continua ad essere una salute globale e socio-economica senza precedenti crisi, con effetti diretti e indiretti sproporzionati sui più vulnerabili, su donne, ragazze e bambini, nonché lavoratori in prima linea e anziani.



Non sarà finita finché tutti i paesi non saranno in grado per portare la malattia sotto controllo e quindi su larga scala, globale, sicuro, efficace ed equo la vaccinazione in combinazione con altre appropriate misure di salute pubblica rimane la nostra massima priorità, insieme a un ritorno a una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva.

Esprimere le nostre condoglianze per le vite perse ed esprimere il nostro apprezzamento per l'assistenza sanitaria e per tutto il fronte sforzi vitali dei lavoratori per rispondere alla pandemia.



Accolgo con favore la designazione del 2021 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come Anno della salute e dell'assistenza Lavoratori, e ribadiamo il nostro pieno sostegno al ruolo guida e di coordinamento dell'OMS nella risposta al COVID 19 e nell'agenda sanitaria globale più ampia. Sottolineare che investimenti sostenuti nella salute globale, verso il raggiungimento della copertura sanitaria universale con l'assistenza sanitaria di base al centro, One Health e la preparazione e la resilienza sono di ampio respiro sociale e investimenti macroeconomici in beni pubblici globali, e il costo dell'inazione è dell'ordine di magnitudine maggiore.



Riconoscere l'impatto molto dannoso della pandemia sui progressi verso il raggiungimento della sostenibilità Obiettivi di sviluppo (SDG).

Riaffermiamo il nostro impegno a raggiungerli per rafforzare gli sforzi ricostruire meglio (come nella risoluzione UNGA, 11 settembre 2020), e alla sanità internazionale Regolamento 2005 (IHR), che insieme miglioreranno la resilienza e gli esiti sanitari globali. Sottolineare con forza l'urgente necessità di intensificare gli sforzi, anche attraverso sinergie tra il pubblico e privati e sforzi multilaterali, per migliorare l'accesso tempestivo, globale ed equo a un accesso sicuro, strumenti COVID-19 efficaci e convenienti (vaccini, terapie, diagnostica e protezione personale attrezzature, d'ora in poi "strumenti").



Riconoscere la necessità di sostenere questi sforzi con rafforzamento sistemi sanitari, ricordando il Vertice straordinario del G20 del 26 marzo 2020. Riconoscendo il ruolo dell'immunizzazione estesa contro il COVID-19 come bene pubblico globale, riaffermiamo il nostro supporto per tutti gli sforzi di collaborazione in questo senso, in particolare per Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A). Sottolineiamo l'importanza di affrontare il deficit di finanziamento ACT-A, al fine di aiutarlo a soddisfare il suo mandato. Prendiamo atto dell'intenzione di condurre una revisione strategica globale come base per un possibile adattamento ed estensione del suo mandato fino alla fine del 2022. Sottolineiamo il nostro sostegno a global condivisione di dosi di vaccino sicure, efficaci, di qualità e convenienti, compreso il lavoro con ACT-A pilastro dei vaccini (COVAX), quando le situazioni domestiche lo consentono.



Diamo il benvenuto al COVID-19 di giugno 2021 Vaccines Advance Market Commitment (COVAX AMC) e prendiamo atto della Carta per l'equità Accesso agli strumenti COVID-19. Notare il COVAX Vaccine Manufacturing Working Group, che supporta l'attività di produzione COVAX Force, guidata dall'OMS, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), GAVI e UNICEF, che include partner come l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e Medicines Patent Pool. Noi affermare il nostro sostegno agli sforzi per rafforzare le catene di approvvigionamento e aumentare e diversificare la capacità di produzione di vaccini globale, anche per i materiali necessari per produrre vaccini, anche condividendo rischi e accolgo con favore l'hub di trasferimento tecnologico dei vaccini lanciato dall'OMS.



Chiediamo alla Lavoratrice Gruppo e Task Force per riferire sui loro progressi al G20 in tempo per il Vertice dei leader del Ottobre. Questo rapporto sarà informato dall'OMC e da altre parti interessate internazionali e organizzazioni, coerenti con i loro mandati e le regole decisionali, su come migliorare l'equità accesso nella crisi attuale.



Plaudo al raggiungimento senza precedenti di vaccini COVID-19 sicuri ed efficaci entro un anno, e sottolineare l'importanza di investimenti continui nella ricerca e nell'innovazione, anche in sforzi multilaterali e di collaborazione, per accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni sicure e strumenti efficaci. Sottolineare l'importanza di collaborare rapidamente con tutti i partner pubblici e privati interessati per aumentare l'equa disponibilità di strumenti e il miglioramento dell'accesso ad essi. Le opzioni a breve termine includono: condivisione prodotti esistenti, compresi i vaccini attraverso COVAX;



Diversificare la capacità produttiva; Identificazione e affrontare i colli di bottiglia nella produzione; Facilitare il commercio e la trasparenza sull'intero valore catena; Promuovere una maggiore efficienza nell'uso delle capacità e nella distribuzione globale mediante la cooperazione e l'espansione delle capacità esistenti, anche lavorando in modo coerente nell'ambito dell'accordo TRIPS e la Dichiarazione di Doha del 2001 sull'accordo TRIPS e la sanità pubblica; e promozione dell'uso di strumenti quali accordi di licenza volontaria di proprietà intellettuale, trasferimento volontario di tecnologia e know-how e messa in comune di brevetti a condizioni concordate. Benvenuto alla leadership politica di alto livello per la preparazione e la risposta in relazione alla salute emergenze. Annotare le proposte su un possibile strumento o accordo internazionale in merito a prevenzione e preparazione alle pandemie, nel contesto dell'OMS, e gli sforzi dell'OMS, nel mondo Organizzazione per la salute animale, l'alimentazione e l'agricoltura, United Nations Environment Programma e altri in relazione al rafforzamento dell'attuazione dell'approccio One Health attraverso il loro gruppo di esperti di alto livello One Health. Al di là di queste dichiarazioni in vista della pandemia in corso, abbiamo stabilito principi e linee guida impegni di seguito.



Questi servono come orientamento volontario per l'azione attuale e futura per il globale salute per supportare il finanziamento, la costruzione e il sostegno di capacità efficaci del sistema sanitario e capacità e copertura sanitaria universale per migliorare la preparazione, il preallarme, la prevenzione, rilevamento, risposta coordinata, resilienza e recupero dall'attuale pandemia e future potenziali emergenze sanitarie.

Questi principi che si rafforzano a vicenda riconfermano il nostro impegno per la solidarietà globale, l'equità e cooperazione multilaterale; a una governance efficace; mettere le persone al centro della preparazione e attrezzarli per rispondere in modo efficace; costruire sulla scienza e su politiche basate su prove e creare fiducia; e per promuovere finanziamenti sostenuti per la salute globale.



Principi della Dichiarazione di Roma Ci impegniamo a promuovere e compiere progressi tangibili verso questi principi e l'azione che guidano dal Vertice del G20 a Roma in ottobre e oltre e invitano alla loro considerazione nel prossimo Assemblea mondiale della sanità (WHA) e altri forum pertinenti e da tutte le parti interessate.



Noi: 1) Supportare e migliorare l'attuale architettura sanitaria multilaterale per la preparazione, la prevenzione, rilevamento e risposta con un'OMS efficace, finanziata in modo appropriato, sostenibile e prevedibile al suo centro, tenendo conto dell'imminente WHA e di varie revisioni recenti e in corso processi, compresi quelli derivanti dalla precedente WHA. Supportare il raggiungimento degli SDG, i loro obiettivi e iniziative specifiche come il Piano d'azione globale per una vita sana e il benessere affinché tutti supportino meglio i paesi per accelerare i progressi verso gli SDG relativi alla salute, inclusi verso la copertura sanitaria universale. Sostenere l'obiettivo di una struttura sostenibile, inclusiva e resiliente recupero che promuove la progressiva realizzazione del diritto di tutte le persone al godimento il più alto livello di salute raggiungibile.



2) Lavorare e supportare meglio la piena attuazione, il monitoraggio e la conformità con l'IHR e una migliore implementazione di One Health multisettoriale e basata sull'evidenza approccio per affrontare i rischi emergenti dall'interfaccia uomo-animale-ambiente, la minaccia di resistenza antimicrobica, rilevando il ruolo delle pertinenti organizzazioni internazionali a tale riguardo e incoraggiare nuovi orientamenti per la salute pubblica in consultazione con le organizzazioni sanitarie competenti in materia viaggi internazionali via aerea o marittima, comprese le navi da crociera.



3) Promuovere approcci politici per tutta la società e per la salute in tutti, rafforzando reciprocamente le politiche nazionali e elementi della comunità e promuovere la responsabilità ai più alti livelli di governo per raggiungimento di una migliore preparazione, prevenzione, individuazione e risposta.



4) Promuovere il sistema commerciale multilaterale, rilevando il ruolo centrale dell'OMC, e l'importanza di catene di fornitura globali aperte, resilienti, diversificate, sicure, efficienti e affidabili in tutto il mondo catena del valore relativa alle emergenze sanitarie, comprese le materie prime per la produzione di vaccini, e per la produzione e l'accesso a medicinali, strumenti diagnostici, strumenti, apparecchiature mediche, prodotti non farmaceutici e materie prime per affrontare le emergenze di salute pubblica.



5) Consentire un accesso equo, economico, tempestivo e globale a una prevenzione di alta qualità, sicura ed efficace, strumenti di rilevamento e risposta, sfruttando e attingendo all'esperienza di ACT-A, nonché a misure non farmaceutiche, acqua pulita, servizi igienico-sanitari, igiene e alimentazione (cibo adeguato) e a sistemi sanitari forti, inclusivi e resilienti; e supportare robusti sistemi di somministrazione di vaccini, fiducia nei vaccini e alfabetizzazione sanitaria.



6) Supportare i paesi a basso e medio reddito per costruire competenze e sviluppare locali e regionali capacità di produzione di strumenti, anche basandosi sugli sforzi di COVAX, al fine di sviluppare una migliore produzione, manipolazione e distribuzione a livello globale, regionale e locale capacità. Consentire ulteriormente un maggiore utilizzo delle tecnologie sanitarie e la trasformazione digitale di sistemi sanitari.



7) Sfruttare le sinergie e costruire sulle competenze di organizzazioni e piattaforme pertinenti per facilitare condivisione dei dati, rafforzamento delle capacità, accordi di licenza e tecnologia e know-how volontari trasferimenti a termini concordati di comune accordo.

8) Rafforzare il sostegno alle strutture esistenti di preparazione e prevenzione per equità immunizzazione contro malattie prevenibili da vaccino e programmi di sorveglianza e salute per queste e altre malattie, tra cui l'HIV / AIDS, la tubercolosi, la malaria e altre, e le malattie non trasmissibili, come parte dell'erogazione di servizi integrati e garantendo che nessuno venga lasciato dietro a.



9) Investire nel personale sanitario e assistenziale mondiale, per ottenere il triplo dividendo del meglio salute, accelerazione dello sviluppo e progressi nell'inclusione sociale e nell'uguaglianza di genere, sviluppando competenze reciprocamente riconosciute attraverso l'istruzione e la formazione, inclusi attraverso importanti iniziative dell'OMS, inclusa l'Accademia dell'OMS. Investire nella salute della comunità e nei sistemi sanitari per ottenere servizi sanitari rafforzati, resilienti, inclusivi e di alta qualità, continuità delle cure, assistenza locale e domiciliare e capacità di sanità pubblica in tutti i paesi. Investire in meccanismi multilaterali guidati dall'OMS per facilitare l'assistenza e le capacità di risposta da utilizzare in paesi in via di sviluppo e colpiti dalla crisi. Investire anche nell'igiene dell'acqua e nell'igiene sanitaria strutture per ridurre i rischi di infezione e salvaguardare gli operatori sanitari.

10) Investire in risorse, formazione e personale adeguati per la diagnostica della salute pubblica e degli animali laboratori, compresa la capacità di sequenziamento genomico, e condividono i dati in modo rapido e sicuro e campioni durante le emergenze a livello nazionale e internazionale, in conformità con le leggi applicabili, accordi, regolamenti e accordi esistenti pertinenti.



11) Investire nell'ulteriore sviluppo, potenziamento e miglioramento delle informazioni di allarme rapido interoperabili, sorveglianza e sistemi di attivazione in linea con l'approccio One Health. Investire in nuovi sforzi per rafforzare la sorveglianza e analizzare i dati su potenziali focolai, anche rapidi e trasparenti informazioni e condivisione di dati intersettoriali e internazionali, in conformità con l'IHR.



12) Investire in modo prevedibile, efficace e adeguato, in linea con le capacità nazionali, in cooperazione internazionale e multilaterale in ricerca, sviluppo e innovazione per la salute strumenti di sistema e misure non farmaceutiche, considerando problemi di scalabilità, accesso e produzione fin dalle prime fasi.



13) Coordinare le misure farmaceutiche e non farmaceutiche e la risposta alle emergenze (compreso il coordinamento online dei centri di crisi e operativi), nel contesto di un recupero equo, con investimenti in salute, preparazione e risposta e politiche informate su consulenza scientifica. Le politiche dovrebbero accelerare i progressi verso il raggiungimento degli SDG, combattere il cause profonde delle emergenze sanitarie, compresi i determinanti sociali di salute, povertà, strutturali disuguaglianza e degrado ambientale, costruire capitale umano, accelerare verde e digitale transizioni e aumentare la prosperità per tutti.



14) Aumentare l'efficacia delle misure di preparazione e risposta supportando e promuovere un dialogo significativo e inclusivo con le comunità locali, la società civile, in prima linea lavoratori, gruppi vulnerabili, donne e altre organizzazioni e tutte le altre parti interessate pertinenti e contrastando la disinformazione e la disinformazione. Sostenetelo con fiducia e trasparenza in relazione alla governance e al processo decisionale, derivante dal tempestivo e culturalmente adattato comunicazione di informazioni accurate, di prove e di incertezze e di lezioni apprese dalla risposta alla pandemia COVID-19 e alle precedenti emergenze di sanità pubblica. Intraprendi la salute promozione e lavoro sui determinanti sociali della salute per affrontare altri problemi sanitari critici come le malattie non trasmissibili, la salute mentale e l'alimentazione e la nutrizione, come parte degli sforzi per migliorare la resilienza generale alle future crisi sanitarie e inoltre garantire una risposta sensibile all'età e al genere alle crisi future.



15) Affrontare la necessità di meccanismi potenziati, semplificati, sostenibili e prevedibili per finanziare la preparazione, la prevenzione, l'individuazione e la risposta a una pandemia a lungo termine, nonché l'impennata capacità, in grado di mobilitare rapidamente fondi e risorse privati e pubblici in modo coordinato, modo trasparente e collaborativo e con una solida responsabilità e supervisione. In uno spirito di solidarietà, unire gli sforzi per sostenere in particolare la produzione e la fornitura di vaccini e altro forniture e / o erogazione di finanziamenti per l'acquisto di vaccini, a reddito medio e basso paesi.



16) Cercare di garantire l'efficacia di tali meccanismi di finanziamento, anche sfruttando il blended finanza, meccanismi innovativi, fonti pubbliche, private e filantropiche e internazionali fondi di istituti finanziari. Cercare di evitare la duplicazione degli sforzi e sottolineare la necessità di paesi per finanziare le loro capacità nazionali di RSI e di ricerca e sviluppo, principalmente attraverso risorse interne in linea con le loro circostanze nazionali e raccogliere sostegno per coloro che non sono in grado di farlo. Sottolineare l'importanza degli sforzi multilaterali per soddisfare le esigenze di finanziamento dei paesi a basso e medio reddito, inclusa la proposta di nuova assegnazione generale dei diritti speciali di prelievo da parte del FMI, un ambizioso rifornimento IDA20 e le misure esistenti approvate dal G20.

Benvenuto al lavoro in corso delle banche multilaterali di sviluppo e delle organizzazioni internazionali e la richiesta aumentare, nell'ambito dei loro mandati e dei rispettivi bilanci, i loro sforzi per sostenere meglio il preparazione, prevenzione, individuazione, risposta e controllo delle minacce per la salute e migliorare la loro coordinazione.