LA FARNESINA E GERONIMO STILTON ALLA SCOPERTA DELLE... MERAVIGLIE DELLA PUGLIA 26/05/2021 Da oggi, mercoledì 26 maggio, il famoso topogiornalista è protagonista di Mille Meraviglie, un volume speciale dedicato alle bellezze del nostro Paese, distribuito ad Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura e sfogliabile sul portale italiana.

Qui è possibile scaricare la scheda del progetto e alcune immagini, qui sfogliare il pdf integrale

C'è una nuova stratopica caccia al tesoro dedicata alle bellezze d'Italia. Il protagonista è Geronimo Stilton – il topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, nato da un’idea di Elisabetta Dami – che da oggi, mercoledì 26 maggio, esplora il nostro Paese in un nuovo libro: Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia. Un progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, realizzato da Edizioni Piemme-Mondadori Libri.

Accompagnato da tutta la sua famiglia, in Mille Meraviglie Geronimo Stilton percorre lo Stivale alla scoperta di città, borghi, storie e paesaggi. Nella tappa in Puglia, si scoprono i muretti a secco alla fortezza di Castel del Monte, fatta costruire dall'imperatore Federico II, con un viaggio nel tempo alla scoperta dell'arte della falconeria, per concludere con una tappa gastronomica a Bari, nella strada delle orecchiette (nel Diario di viaggio: Alberobello, Monte Sant'Angelo e la Foresta Umbra).

Edita in quattro lingue (italiano, francese, spagnolo, inglese) in collaborazione con Atlantyca Entertainment per le edizioni internazionali, e stampata in 16.000 copie, l'edizione speciale di Mille Meraviglie è disponibile esclusivamente nella rete culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti Italiani di Cultura, le Scuole all’estero. La versione digitale è invece consultabile liberamente da oggi su italiana.esteri.it, il nuovo portale della Farnesina dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. Qui, sul canale Vimeo di italiana, sono disponibili alcuni video di presentazione con Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri, l’ideatrice Elisabetta Dami e Geronimo in persona, oltre ad un booktrailer e altro materiale multimediale dedicato al progetto.

Nato a Topazia, la capitale dell’Isola dei Topi, Geronimo Stilton è laureato in Topologia della Letteratura Rattica e in Filosofia Archeotopica Comparata. Dirige l’Eco del Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi, fondato da suo nonno Torquato Travolgiratti. Nel tempo libero, Geronimo colleziona antiche croste di formaggio del Settecento, ma soprattutto adora scrivere libri dal successo eccezionale: pubblicati in 51 lingue, hanno venduto 37 milioni di copie soltanto in Italia, 175 milioni in tutto il mondo!

Le storie di Geronimo Stilton sono pubblicate in Italia da Edizioni Piemme-Mondadori Libri e disponibili anche in formato eBook e audiobook! Per scoprire tutte le avventure di Geronimo Stilton e dei suoi amici, visitate il sito geronimostilton.com.



italiana (italiana.esteri.it) è il nuovo portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. Nato con l'obiettivo di proporre una nuova narrazione del nostro Paese all'estero e aperto alla cultura nella sua accezione più ampia (musica, letteratura, teatro, danza, cinema, arti visive e performative, fumetto, digital art, design, architettura, storia, archeologia, enogastronomia...), il sito raccoglie produzioni audio-video, approfondimenti, interviste, bandi, opportunità e molto altro, con aggiornamenti sui social e una newsletter periodica su cui sono segnalate tutte le novità. Mille Meraviglie è una delle prime iniziative di italiana dedicate al pubblico più giovane.