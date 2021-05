27 maggio - Presentazione del romanzo di Valentina Madonna dal titolo “Le Figlie delle Onde a Galatina (Lecce) 26/05/2021 LE FIGLIE DELLE ONDE DI VALENTINA MADONNA

(I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI DI STEFANO DONNO)

ALL’UNIVERSITA’ POPOLARE “A. VALLONE” DI GALATINA (LECCE)



Un nuovo evento che vede protagonista il romanzo di Valentina Madonna dal titolo “Le Figlie delle Onde” edito da I Quaderni del Bardo di Stefano Donno. L'evento in videoconferenza chiamato 'Call for books' organizzato dall’ UNIVERSITÀ POPOLARE “A. VALLONE” di Galatina sarà organizzato, introdotto e coordinato dalle dott.sse Maria Rita Bozzetti e Alessandra Gianni. Proposte di lettura dagli autori: Salvatore Carachino, Lorenzo Di Lauro, Luigi Stomaci e Valentina Madonna. L’appuntamento è dunque per giovedì 27 maggio 2021 alle ore 18:00

Durante i lavori di ristrutturazione di un antico palazzo nel centro storico della città vengono rinvenuti, nei sotterranei, i resti di una giovane donna sconosciuta. Il prezioso rosario che stringe tra le dita potrebbe forse rivelare la sua identità: l’iscrizione presente sulla medaglietta del monile rimanda all'Ancilla Domini, un collegio seicentesco poco distante, dal quale, in una notte d’estate del 1938, due studentesse, Miranda D’Amelio e Celeste Barsi, erano svanite nel nulla insieme a Guido Alatri, il loro affascinante maestro di musica di origini ebraiche. Partendo da quell’austera struttura religiosa, Anna, una pronipote di Celeste, riuscirà, tra colpi di scena e incredibili rivelazioni, a far luce sulle ragioni che costrinsero i tre a fuggire, facendo emergere dagli abissi del passato una verità scomoda e inquietante che rimanda agli anni del secondo conflitto mondiale. In una sorta di vorticosa caccia al tesoro, con una scrittura fluida ed elegante, l’autrice fa muovere i protagonisti del suo nuovo lavoro letterario tra i vecchi vicoli della città barocca e lungo le coste frastagliate dello Jonio, tra le cui onde, come ammalianti sirene, sembrano ondeggiare sinuosamente amori e torbide passioni, menzogne e segreti, enigmi e messaggi in codice.

Valentina Madonna dà vita a un nuovo mistery che s’ispira sfacciatamente ai gialli classici di Agatha Christie .



Biografia emozionale dell’autrice - "Quando canta, Valentina trasmette la sicurezza di un'interprete dominatrice che passa accuratamente tra i registri attraverso un' emissione progettata, definitiva, versatile, sempre misurata e discreta. La sua emozione e la sua raffinata sensibilità risplendono nell'affrontare opere liriche diverse, proponendo connotazioni interpretative sempre varie. Il suo canto è in grado di far cogliere pienamente all'ascoltatore la passione e la magia della bellezza eterna propria dell'estetica romantica".

Ed è stata proprio questa sua versatilità a consentirle di intrecciare spesso e con successo due inguaggi tra loro così diversi, appunto l'opera e la musica afroamericana (gli entusiastici consensi di pubblico e critica sono la conferma della riuscita dellardita sperimentazione). Citata sul Dizionario dei Salentini Illustri di Carlo Stasi, discende da una famiglia di accreditati realizzatori di pianoforti che, sin dall'Ottocento, si distinsero a Napoli per la creazione di strumenti dalla meccanica e dal suono perfetto. Selezionata come solista di formazioni polifoniche corali, è vincitrice di numerosi concorsi internazionali di canto. Scelta come miglior artista per Jazz in Puglia 2006, si esibisce su numerosi palcoscenici italiani ed internazionali. Partecipa a registrazioni radio-televisive (Rai, Mediaset) ed è presente con i suoi CD nelle più rappresentative fiere discografiche europee: oltre a numerose ospitate su compilations internazionali, ha al suo attivo tre album discografici a suo nome, ovvero 'Zagara, l'eros nella Grecìa Salentina', segue 'L'Ora Squisita' (un lavoro sulle arie da camera di Satie, Debussy e Hahn) e infine 'Flor de Yumuri' (una selezione di zarzuela cubane scritte da Lecuona, De Fuentes e Prats). Invitata ad esibirsi presso il Parlamento europeo, a Cipro e in Albania, si esibisce nell'ambito di gemellaggi internazionali, inaugura stagioni concertistiche prestigiose come Perugia Classica e condivide il palco con artisti del calibro di Xaviet Girotto e Ceryl Porter. La sua formazione è rigorosa e sfaccettata: cura l'impostazione vocale lirica con i soprano Vanna Camassa e Maria Mazzotta, perfezionandosi in seguito con Jean Pierre Blivet (insegnante di canto presso l’Operà di Parigi) e con Wilma Vernocchi (soprano scaligero docente presso il conservatorio di Bologna e l'Università di Tokyo). Per l'improvvisazione e il canto jazz, oltre ad aver preso parte alle “Umbria Jazz Clinics Berklee College Music Boston”, si forma studiando le straordinarie performances vocali delle sue muse, ovvero Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Blossom Dearie, Carmen Mc Rae e Dinah Washington. Artista poliedrica, Valentina Madonna oggi alterna l’attività musicale con quella letteraria: dopo aver infatti esordito nel 2016 con il suo primo romanzo, Capelvenere, (un mistery che ruota intorno al Vocalise Etude En forme de Habanera di Maurice Ravel), pubblica nel 2020 Le Figlie delle Onde, un nuovo giallo incentrato sui messaggi in codice contenuti nelle arie liriche. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma, attualmente è impegnata nella sua terza fatica letteraria.