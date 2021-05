GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO A BRINDISI 28/05/2021 Domenica 30 maggio 2021 si celebrerà in tutta Italia la XX Giornata Nazionale del Sollievo, manifestazione che vede l’impegno della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, promossa unitamente al Ministero della Salute e dalla Fondazione Nazionale "Gigi Ghirotti".

L'evento, come richiamato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, è finalizzato a "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione".

A Brindisi l'associazione di volontariato Progetti per la Radioterapia, con il patrocinio della Asl di Brindisi, della Regione Puglia e della Città di Brindisi, ha organizzato un appuntamento che si svolgerà domenica 30 maggio al Teatro Impero, a partire dalle ore 10.00.

La manifestazione artistica prevede l’esibizione del gruppo musicale “Scigghiate” (composto da Ermelinda Bonifacio: voce narrante Irene Guarrera: voce, chitarra, flauto, beat box, Luciana Manca: voce, chitarra, cantastorie, Anna Cinzia Villani: voce, tamburo a cornice, organetto) che presenterà lo spettacolo “Canti E Farfugghi”; e dell'attrice “Nunzia Antonino” con il reading Teatrale “Il Seme Del Melograno” dedicato al mito di Demetra e Persefone, alla preziosa quanto oggi sempre più fragile alternanza delle stagioni. Il reading è curato da Carlo Bruni.

L’Associazione Progetti per la Radioterapia di Brindisi (PRO.RA.) ha tra i suoi scopi specifici quello di contribuire alla cura degli ambienti in cui i pazienti con diagnosi di neoplasia trascorrono una parte del loro percorso di cura rendendoli accoglienti, comodi, rilassanti, a basso livello di stress. Una vasta letteratura scientifica dimostra, infatti, come ambienti di cura rilassanti, generalmente caratterizzati da rappresentazioni di paesaggi naturali, favoriscono una migliore accettazione delle terapie, talora caratterizzate da un elevato livello di tossicità, e consentono di ottenere anche migliori risultati terapeutici. Per questo l’associazione si adopera per promuovere progetti ed eventi per favorire il benessere dei pazienti.

L'evento non prevede la presenza del pubblico ma potrà essere seguito su idearadionelmondo: in video su Facebook, in audio in Fm, in streaming e sulla App.