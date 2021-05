[PHOTOGALLERY] Monopoli (Bari) - Ciclopedonale Costa dei Trulli, dal ministero quasi 400mila euro 27/05/2021 Serviranno per la progettazione esecutiva della nuova arteria di 20 km da Monopoli a Fasano



Quasi 400mila che consentiranno di presentare un progetto subito cantierizzabile. La ciclopedonale «Costa dei Trulli» è stata ammessa al primo step del finanziamento PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’idea ha infatti ottenuto 386.920, 80 per la progettazione esecutiva.



A fine gennaio il ministero aveva inserito la ciclopedonale tra i 64 progetti che avevano superato la prima fase (su oltre 185 presentati da Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), oggi arriva un’altra buona notizia.



Il progetto mira a valorizzare e migliorare la fruizione di uno dei territori più attrattivi della Puglia attraverso la bici. Una ciclopedonale lunga oltre 20 km: da Monopoli a Torre Canne, per tutto il litorale adriatico attraverso le località balneari di Capitolo, Savelletri, e l’area archeologica di Egnazia.



Il percorso della ciclopedonale si integrerà con la realizzazione di una moderna velostazione (i cui lavori inizieranno a breve) nella stazione ferroviaria di Monopoli e dalla progettazione esecutiva e realizzazione di un interscambio modale nella frazione di Savelletri e il collegamento di quest’ultima con la stazione ferroviaria di Fasano.



«In tal modo, si genera un percorso ciclabile completo. Una iniziativa che vede due province coinvolte, due Comuni che vanno a braccetto in una visione sinergica di sviluppo del territorio in un ambizioso progetto che unisce insieme turismo esperienziale, ecosostenibilità e cultura», spiega il sindaco di Monopoli Angelo Annese.



Il progetto della ciclopedonale è partito nel 2019 con la sottoscrizione del protocollo d’intesa fra Regione Puglia, Mibact (segretariato regionale per la Puglia, soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto) Comuni di Monopoli e Fasano.



«La ciclopedonale è un progetto unico. Una dorsale di turismo esperienziale che diventerà il mezzo attraverso cui raccordare attrattori paesaggistici, storici, culturali e archeologici di grandissimo interesse e valore. Il finanziamento ministeriale è un’altra tappa vinta. Potremo presentare un progetto immediatamente cantierizzabile, in attesa di scollinare verso il traguardo definitivo della realizzazione», dice il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.