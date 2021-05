Webinar su Hikikomori: quando la stanza č un rifugio sicuro 28/05/2021 L’isolamento come rifiuto della pressione da realizzazione sociale. Un

evento on-line, il 31 maggio alle ore 18.00, per approfondire e capire

come affrontare un fenomeno sociale che coinvolge soprattutto i

giovani e che in Italia è in costante aumento.



“Stare in disparte” è il significato letterario del termine hikikomori e si riferisce alle

persone, soprattutto giovani, che hanno deciso volutamente di ritirarsi dalla vita sociale

e relazionale per lunghi periodi (da alcuni

mesi a diversi anni), richiudendosi nella

propria casa e, nei casi più gravi, nella

propria camera da letto, rifiutando così

qualsiasi contatto diretto con il mondo

esterno e, spesso, anche con i propri

genitori.

Alla base di questo disagio c’è un rifiuto

delle pressioni da realizzazione sociale

che si vivono principalmente nelle società

economicamente sviluppate.

Capire le cause alla base di questo disagio e i possibili aiuti a cui ricorrere per agevolare il reinserimento dei ragazzi nella società, saranno alla base dell’incontro on-line del 31

maggio alle ore 18.00 promosso dal Coordinamento Donne della Mutua sanitaria

Cesare Pozzo, in collaborazione con l’Associazione Hikikomori Italia e sostenuto dalla

Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità.

L’evento si avvarrà della partecipazione della dottoressa Chiara Illiano, psicologapsicoterapeuta, coordinatrice Area Psicologica dell’Associazione Hikikomori Italia per il Lazio, della testimonianza di un genitore di un hikikomori che racconterà in prima persona il fenomeno e le ripercussioni sociali e sarà moderato dalla dottoressa Romelia Bauso, psicologa-psicoterapeuta.



“L’hikikomori è una scelta di vita – afferma la dottoressa Chiara Illiano – Certamente la

chiusura rispetto ad ogni relazione con il mondo esterno presuppone l’esistenza di un

disagio ma è importante dire che nell’isolamento molti ragazzi non vivono in uno stato di

inerzia ma, al contrario, producono e coltivano le loro passioni. Il nostro compito primario è

quello di ristabilire un corretto sistema di comunicazione all’interno della famiglia, e

successivamente della società, invitando il genitore ad evitare ogni tipo di pressione

sul figlio ma anzi, ad entrare nel suo mondo per scoprire delle caratteristiche

importanti”.Ufficio Comunicazione

Ad essere più colpiti da questo fenomeno sono soprattutto gli adolescenti tra i 15 e i 20

anni, principalmente maschi (tra il 70% e il 90%), per un totale di circa 100 mila casi.

“Abbiamo scelto di affrontare e approfondire questa problematica perché, come mutua

sanitaria, siamo vicini alle esigenze di tutti e in particolare di chi sta affrontando un

momento di difficoltà – afferma Carlotta Federica Lissi, coordinatrice del

Coordinamento Donne della Mutua sanitaria Cesare Pozzo – L’hikikomori è un

fenomeno sociale molto attuale che coinvolge soprattutto i giovani, così importanti e

centrali per la Mutua sanitaria Cesare Pozzo”.



Il Coordinamento Donne della Mutua sanitaria Cesare Pozzo nasce nel 2017 con

l'obiettivo di avere una maggiore presenza di donne, quali socie attive, all’interno della

Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. Ciò, con l’intento dichiarato non solo

di ascoltarne le opinioni e consigli, ma di allargarne progressivamente la partecipazione

alla gestione della Società nel suo complesso, rendendole protagoniste. Il Coordinamento

Donne viene così costituito quale organo endosocietario, con lo scopo di promuovere i

valori di solidarietà e mutualità propri della Mutua sanitaria Cesare Pozzo, oltre ad

aumentare la presenza femminile all’interno della stessa.

Mutua sanitaria Cesare Pozzo

Con circa 130.000 Soci, per un totale di 350.000 assistiti, la Società nazionale di Mutuo

Soccorso Cesare Pozzo si impegna a garantire da oltre 140 anni il benessere di lavoratori,

famiglie e imprese. Tutti i piani sanitari sono studiati per venire incontro alle diverse

esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare e dalla professione.