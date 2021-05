Lecce “Una via per tutti, tutti per una via” Da Caposele a Leuca una giornata per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese 28/05/2021 Domenica 30 maggio si mobilitano le associazioni del Coordinamento dal Basso

con ben 23 escursioni aperte a tutti

“Una via per tutti, tutti per una via”

Da Caposele a Leuca una giornata

per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese

“A piedi e in bici, una festa per la più grande via verde del Sud”



“Una via per tutti, tutti per una via”: sono oltre 40 le realtà locali che hanno risposto con entusiasmo all’appello del Coordinamento dal Basso per la Giornata per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese che domenica 30 maggio vedrà la mobilitazione con ben 23 eventi, con una serie di escursioni, a piedi e in bicicletta, aperte a tutti. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione sul progetto della Ciclovia dell’Acquedotto, con la richiesta alle Regioni Puglia, Campania e Basilicata di procedere con celerità nella realizzazione dell’infrastruttura, iniziando dall’istituzione di una cabina di regia che assicuri la redazione di un progetto unico per la più grande via verde del Sud.



“Questa Giornata”, spiega Cosimo Chiffi, portavoce del Coordinamento, “sarà una vera e propria festa che vedrà mobilitate centinaia di persone e che dimostra la grande carica vitale di quello che è un itinerario culturale prioritario per il Sud e nel quale, evidentemente, le comunità si identificano. Serve occuparsi della realizzazione dell’infrastruttura ma bisogna farlo bene e senza indugi ulteriori. Speriamo tutti questi appelli trovino risposte concrete nella politica, nelle istituzioni e nei piani di Acquedotto Pugliese Spa”.



La Ciclovia/Viaverde dell’Acquedotto Pugliese è un ambizioso progetto per la costruzione di una infrastruttura per la tutela e fruizione del territorio. L’itinerario attraversa e racconta territori unici e meravigliosi, dall’Irpinia al Vulture, dall’Alta Murgia alla Valle d’Itria, dall’Arneo alla terra del Capo di Leuca. Non si tratta di una semplice e banale “pista ciclabile” su sede propria, riservata al transito veloce di ciclisti. La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è un itinerario narrativo che può aprire nuove strade di sviluppo per il turismo sostenibile nel Mezzogiorno.



Nei 23 eventi organizzati verranno percorsi a piedi o in bicicletta praticamente tutti i luoghi della ciclovia: Caposele e i comuni dall’Alta Irpinia, Venosa, i luoghi del Parco dell’Alta Murgia con il CaI a percorrere il tratto di Sentiero Italia coincidente con l’acquedotto e Legambiente a Spinazzola con l’evento “Voler bene all’Italia”. E poi ancora, grazie alle tantissime realtà Fiab, treno+bici da Bari e Matera per raggiungere Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Altamura, i numerosi trekking e le cicloesplorazioni proposte da associazioni e tour operator locali con vista dall’alto della Valle d’Itria, dei trulli e delle sue contrade. Il salto finale dell’acqua fino a Villa Castelli. Avetrana, Manduria e Sava nel tarantino con il campione paraolimpico Leonardo Melle e le guardie ambientali a cavallo a parlare di acqua e archeologia messapica; la visita guidata al Pozzo Cozza-Guardati e al serbatoio “astronave” di Lecce; ancora serbatoi pensili e impianti di sollevamento tra Nardò e Galatone per concludere con due pedalate collettive, una da Supersano a Leuca con i gruppi del freebike MTB Salento e l’altra tra le stradine del capo di Leuca e al cospetto della cascata monumentale.



La Giornata del 30 maggio raduna tutti i soggetti che hanno a cuore questo progetto visionario. È una giornata per rivendicare l’egual diritto e dignità di pedoni e ciclisti, velopedi e lentopedi, a percorrere i sentieri e i ponti canale della pista di servizio dell’Acquedotto. Rappresenta la rivendicazione di decine di associazioni, gruppi, società, enti pubblici a poter disporre di un bene demaniale prezioso e bisognoso di protezione e valorizzazione.



Una via per tutti: ovvero un itinerario inclusivo adatto a tutti, aperto a tutti. Tutti per una via: tutti insieme a rivendicare pacificamente ma con forza il compimento di un grande progetto, fiore all’occhiello per tutto il Sud Italia. La Giornata è un’occasione per dimostrare che è possibile aprire alla fruizione in tempi brevi una ciclovia di fatto già esistente, naturalisticamente unica e con un tracciato già definito dal percorso della condotta e dalle emergenze di archeologia industriale. C’è bisogno di vincere le resistenze di Acquedotto Pugliese Spa che oppone problemi di sicurezza peraltro facilmente superabili.



La locandina dell’evento è stata disegnata da Alberto Marescotti, architetto della mobilità sostenibile e grafico per passione. Il titolo “una via per tutti, tutti per una via” è una felice intuizione di Michelangelo Cramarossa.



Il programma aggiornato delle 23 iniziative organizzate



ALTA IRPINIA

- Fiab Avellino Senza Rotelle, Una via per tutti, tutti per una via. Cicloescursione sul tratto Caposele, Teora, Sant’Andrea, Conza della Campania e Calitri. (partenza da Avellino h. 8, Caposele h. 9.30, info 339/4760542)



- Pro Loco Caposele, Anello delle 7 Fontane, 29 maggio. Trekking alla scoperta dei monti dove nascono le acque del Sele; durata 8 h, lunghezza: 18km; tutte le info su https://visitcaposele.it/prodotto/anello-delle-7-fontane (partenza h. 9 da piazza Sanità Caposele; info 339/123456789)



BASILICATA E PUGLIA SETTENTRIONALE



- Venosa Cammina, Una via per tutti, tutti per una via, escursione a piedi alla scoperta del serbatoio pensile e dell’impianto di diramazione per Foggia (info: venosacammina@gmail.com)



- Cai - Gruppo regionale di cicloescursionismo, Alla scoperta del Sentiero Cai Italia Puglia, 28, 29 e 30 maggio: Tracce di storia modalità bikepacking in tre tappe (Castel del Monte-Melfi, Melfi-Accadia, Accadia-Monte Cornacchia). Il percorso di complessivi 178 km parte da Castel Del Monte e percorrendo la pista di servizio dell’Acquedotto Pugliese, tratturi, carrerecce e strade a basso traffico attraverserà la Lucania fino ad arrivare nel punto più alto della Puglia, la vetta del Monte Cornacchia (1.151 m s.l.m.). Sarà un percorso impegnativo in un ambiente ricco di biodiversità, caratterizzato da aree collinari e da una terra che mostra i poveri segni della transumanza e le maestose tracce di Federico II. (Incontro a Castelluccio Valmaggiore il 28 Maggio alle 6, iscrizioni entro il 24 maggio, info: Tonio Mansueto 360/831622, Marco Russo 347/6039822, Pierluca Salvia 328/4461811, Massimiliano Tenerelli 335/7596614)



ALTA MURGIA

- Legambiente/Asd Team Bike Spinazzola, Voler bene all’Italia - Una via per tutti, tutti per una via: convegno e cicloescursione lungo il tracciato della ciclovia da Spinazzola (info teambikespinazzola@gmail.com, programma Voler bene all’Italia)



- Ciclomurgia, Una via per tutti, tutti per una via: Escursione in bici su uno dei tratti più belli del Canale dell’Acquedotto in terra di Murgia. Il percorso ad anello con partenza da Castel del Monte per raggiungere Zona Cecibizzo e tornare da altra via al punto di partenza (partenza da Castel del Monte, h. 9 con rientro alle 13.30; info 338/9881731)



- Il Ciclamino Fiab Matera, Il bosco di Scoparella e Jazzo Demonio: Escursione in bici MTB/gravel lungo i sentieri che intersecano la pista di servizio dell’Acquedotto Pugliese passando per Masserie e Jazzi (partenza da Matera auto+bici, h. 8; info 340/1447776)



- Orme Bike Altamura, Una via per tutti, tutti per una via, escursione in bicicletta verso la ciclovia dalla SP159 alla SS96 (partenza da Altamura, info 368/7521462)



- Murgia Enjoy, In escursione sull’Acquedotto Pugliese: percorso escursionistico trekking su un breve tratto dei 500 chilometri del più grande acquedotto d’Europa (partenza h. 9 da Cassano delle Murge; info 328/3130450)



- FIAB Ruotalibera Bari, Una via per tutti, tutti per una via – “Scopriamo l’Acquedotto”, escursione treno+bici. Lunghezza del percorso in bicicletta: 50 km. Difficoltà: medio-bassa. (raduno ore 7.50 Stazione Centrale, Piazza Moro, Bari - partenza da Bari ore 8.15 con arrivo a Gioia del Colle ore 8.57, info 338/3118834)



- FIAB GioiaInBici/Asd Ciclistica Gioiese, Sulle vie dell’acquedotto in MTB: Escursione in bici (partenza da Parcheggio Eurospin Gioia del Colle, h. 7.30; info 392/1009376)





VALLE D’ITRIA

- Legambiente “Verde Città” di Putignano/Associazione “La Ciclofficina”, Alla scoperta dell’Acquedotto Pugliese nel territorio di Putignano: Escursione in bici di poco più di 20 km esplorando i diversi tratti percorribili del tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto nel territorio di Putignano, attraversando uno dei più imponenti ponti in pietra che sorreggono la condotta principale, con una piccola sosta presso il Santuario di Santa Maria di Barsento (partenza da Oleificio Todisco, Putignano, h. 9; info 392 9061312)



- Arneotrekking, Alberobello Monte Tondo, lungo i sentieri dell’Acquedotto Pugliese: escursione trekking sul Canale di Pirro tra Coreggia e Alberobello (partenza ore 9.30 da Coreggia, info 329/3190420, 340/7423340)



- Apulia Trek, A spasso sull’acqua: Escursione a piedi sul tratto dell’Acquedotto Pugliese dalla Contrada Coreggia alla Contrada San Marco e ritorno; itinerario semplice lungo 15 km con dislivello irrilevante e senza rifornimento di acqua lungo il percorso, difficolta (E) e pranzo al sacco (partenza da Largo Portagrande a Castellana Grotte, h. 8; info 080/4965355)



- Jazzile, Lungo il fiume verde fra le contrade Figazzano e Santoro: Escursione in bici lungo il tratto della ciclovia in Valle d’Itria fra le contrade Figazzano e Santoro. 20 km in bicicletta nell’aria dolce del pomeriggio, seguendo il fiume sotterraneo che scorre nel canale principale dell’Acquedotto Pugliese e che procede di fianco ad un altro fiume, questa volta verde e a cielo aperto, che è la Ciclovia dell’Acquedotto (partenza da B&B Trulli di Figazzano, Cisternino, h. 17; info 392/9061312)



- Fiab Brindisi, Una via per tutti, tutti per una via: Escursione in bicicletta da Ostuni a Fasano percorrendo la Ciclovia da Pineta Ulmo a Figazzano. Escursione Bici+Treno (partenza dalla stazione di Brindisi h. 7.30, info 347/1107586)



- Cicloamici Fiab Mesagne, Una via per tutti, tutti per una via: I Cicloamici propongono un itinerario cicloturistico dedicato al tratto terminale del Canale Principale dell’Acquedotto Pugliese, tra Montedoro e Monte Fellone. Tour in bici lungo le contrade Galante, Spasumato, Pineta Ulmo, Masseria Circiello, Masseria Cuoco, bosco di Fedele Grande. Percorso di circa 50 km su strade secondarie asfaltate con alcuni tratti di sterrato lungo la strada di servizio e i ponti canale. Rientro a Ceglie intorno alle 18. Difficoltà media. (partenza da stazione FSE Ceglie Messapica, h. 9.40; info 333/3744725)



- Fiab Villa Castelli Trulli e Olivi Secolari/Tulime Onlus, Il salto dell’acqua: Escursione trekking da Villa Castelli a Monte Fellone (partenza da Villa Castelli, h. 9; info 327/4991550,)



SALENTO

- Fiab Manduria “A Ruota Libera” con numerose associazioni locali, Una via per tutti, tutti per una via: Escursione in bici di km 17.5, partenza del gruppo da Sava con in testa campione paralimpico Leonardo Melle, a cui si aggregherà il gruppo di Manduria. Destinazione Masseria e zona archeologica “Li Castieddi”, dove arriverà anche il gruppo ciclisti da Avetrana. Accoglienza dalla guardia ambientale a cavallo. Breve escursione in zona archeologica. (partenza Manduria da piazza Garibaldi, partenza da Sava piazza San Giovanni h. 8.45; info 348/8804489)



- FIAB Lecce Cicloamici in collaborazione con LeccePedala, Una via per tutti, tutti per una via: lungo i percorsi dell’acqua in Lecce, cicloescursione e visita culturale al pozzo Cozza-Guardati e serbatoio pensile terminale del Grande Sifone Leccese in via Monteroni, serbatoio pensile “astronave” di via Armando Diaz, Fontana dell’Armonia in viale Marconi. Previsto l’ingresso nei diversi siti AQP con spiegazione della valenza storica degli impianti da parte di studiosi e docenti universitari (ritrovo h. 9 in via Monteroni presso la sede di Acquedotto Pugliese, info cicloamici.lecce@gmail.com)



- TripExperience/Avanguardie/Verdesalis/Casello 13 in collaborazione con altre associazioni locali, Una via per tutti, tutti per una via: in bici alla scoperta dei serbatoi pensili di Nardò e dell’impianto di sollevamento di Galatone lungo la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. (partenza da Piazza Salandra Nardò h. 16.30, info 347/7473828)



- Salento e-cycling - Lecce/Gruppo Freebike Salento - MtB Salento, macchia&mare da Supersano a Leuca lungo la via dell’acquedotto: da Supersano a Leuca seguendo il percorso della ciclovia dell’Acquedotto fino alla cascata monumentale di Leuca; si ritorna a Supersano lungo stradine secondarie (partenza da Municipio Supersano, h. 8; info 329/3608830)



- Salento Bici Tour, Fino alla fine della Terra, la via dell’acqua: Partenza dal Santuario di Leuca, risalendo verso nord attraverso i paesi del Capo di Leuca. Pedalando nella ragnatela di stradine di campagna che uniscono tra loro questi borghi carichi di storia e di fascino, si scoprono alcuni tesori nascosti (partenza da Santa Maria di Leuca, h. 9.30; info: 346/0862717)