Simona Sala eletta alla Presidenza Interregionale della FICE di Puglia e Basilicata - per il triennio 2021/2024 28/05/2021 Il 25 maggio 2021, durante l’Assemblea associativa dei soci FICE di Puglia e Basilicata, alla presenza anche del presidente Nazionale FICE dr. Domenico Dinoia, è stata eletta alla Presidenza Interregionale della FICE di Puglia e Basilicata - per il triennio 2021/2024 – la dr.ssa Simona Sala. Giovane ma “storica” esercente del cinema-teatro “ROMA Teatro Cinema E...” di Cerignola (FG), Simona Sala sarà supportata da componenti del Consiglio Direttivo che risulta essere così composto: Federica Salerno (esercente cinema della provincia di Brindisi), Daniela Serafini (esercente cinema di Lecce), Lidia Lovaglio (esercente cinema di Venosa) e Ferdinando Cicolella (esercente cinema di San Severo). Simona Sala ed Il nuovo team si sono detti pronti a raggiungere obiettivi finalizzati alla valorizzazione delle sale d’essai di Puglia e Basilicata ed insieme ai soci della categoria collaborerà al fine di individuare nuove attività progettuali e nuove campagne promozionali. Per Simona Sala “l’offerta culturale, la dislocazione nei centri cittadini, il dialogo con le associazioni del territorio fanno delle sale d’essai un “presidio “di cui non si potrà fare facilmente a meno.

Per questo oggi siamo chiamati ad elaborare nuovi programmi e strategie che pur facendo tesoro delle esperienze passate, sappiano innovare il nostro lavoro alla luce di quanto avvenuto in questo ultimo periodo”

La FICE, Federazione Italiana dei Cinema d'Essai, è l’associazione di categoria, aderente all’Agis, dei cinema consacrati alla programmazione di qualità, istituita a Roma nel 1980 e raggruppa oltre 500 schermi in oltre 300 cinema su tutto il territorio nazionale, che abbraccia tanto i cinema d'essai delle grandi città quanto i cinema di piccoli centri, spesso gli unici schermi in attività sul territorio; le monosale come le multisale consacrate al cinema d’autore.