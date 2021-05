FERROVIA APPULO LUCANE MARTEDI’ 1° GIUGNO POSSIBILI DISAGI PER SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE 28/05/2021 Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane martedì 1° giugno a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da Filt-CGIL – FIT-CISL – UILT – UIL – FAISA CISAL – UGL di Puglia e Basilicata con la seguente motivazione: vertenza rinnovo CCNL degli Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL).



Si informa inoltre che la percentuale di adesione registrata dai suddetti sindacati all’ultimo sciopero unitario è stata del 17.29 % in Puglia e del 42.38% in Basilicata.



Saranno assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. .



Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Facebook aziendale.