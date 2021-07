11 luglio INFERNVM con Claver Gold & Murubutu a Trani 11/07/2021 A Trani uno spettacolo per celebrare l'anniversario dantesco.

Il 10 luglio in prima nazionale BESTIALE COMEDÌA con Vinicio Capossela.L'11 luglio INFERNVM con Claver Gold & Murubutu.







Il 2021 è l’anno di Dante, ed ora che la situazione pandemica lo permette ed il colore giallo domina tra le regioni, celebrare i settecento anni dalla morte dell’autore della Divina Commedia è un imperativo che aspetta solo di prender forma. Lo sa bene la città di Trani che ha deciso di omaggiare il sommo poeta con una serie di eventi a tema distribuiti nel periodo estivo.



In particolare gli organizzati da Bass Culture in collaborazione con il Comune di Trani propongono l’11 luglio INFERNVM con Claver Gold & Murubutu. che si svolgerà in una location unica e suggestiva: la piazza Duomo di Trani.

I biglietti sono disponibili tramite l'app DICE.fm e sul circuito Ticketone.it



L' evento rientra nell’ambito della “Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021” - “REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro”.

Si tratta di un progetto speciale e innovativo da esperienze artistiche contemporanee, che attualizzano e rivisitano l'opera dantesca, testimoniando quanto essa continui ad influenzare molteplici aspetti e linguaggi della cultura italiana.















Dalla collaborazione tra Claver Gold & Murubutu, due degli esponenti più in vista dello storytelling rap in Italia, nasce il progetto dedicato all’inferno dantesco INFERNVM. L’album è completamente dedicato all’analisi della prima parte dell’opera del sommo poeta Dante Alighieri.

Partendo da alcuni personaggi presenti nei canti, infatti, gli artisti mettono in atto una riflessione e una reinterpretazione che analizza il presente partendo dal passato.

Per farlo si servono dei suoni e le metriche tipiche della musica rap. Caronte, Pier della Vigna, Taide, Paolo e Francesca sono solo alcuni dei personaggi che assumono una valenza metaforica spendibile nella contemporaneità e vengono riletti brano dopo brano in relazione a tematiche attuali.

Il disco, uscito proprio in occasione delle celebrazioni dell'anno dantesco, ha riscosso l'approvazione unanime di critica e pubblico, è stato votato come miglior album hip hop italiano del 2020 da vari siti di settore ed è stato ristampato in vinile in marzo 2021.















Domenica 11 luglio 2021

Piazza Duomo - Trani (BT)

CLAVER GOLD & MURUBUTU

in "INFERNUM"



Inizio concerti ore 21

Biglietti su

DICE.fm

Ticketone.it



Infoline

biglietteria@bassculture.it

393 9639865