Monopoli (Bari) - I provvedimenti della Giunta Comunale del 28 maggio 2021 29/05/2021 Una sintesi delle principali delibere approvate dall’esecutivo guidato dal Sindaco Angelo Annese



La Giunta Comunale di Monopoli è tornata a riunirsi il 28 maggio e ha approvato una serie di provvedimenti. Di seguito una sintesi delle principali delibere licenziate dall’esecutivo guidato dal Sindaco Angelo Annese.



CCR AGRO – La Giunta, dopo un confronto con le associazioni ambientaliste e residenti dell’agro cittadino, ha dato indirizzo al dirigente dell’Area Organizzativa IV, ing. Antonello Antonicelli, di individuare possibili alternative localizzative per la realizzazione del Centro Comunale di raccolta delle Contrade di Monte stabilendo che la ricerca delle alternative dovrà essere condotta tenendo presente l’esigenza di individuare un’area baricentrica rispetto al territorio delle contrade e facilmente accessibile, idonea da un punto di vista della vincolistica presente. Il procedimento di verifica delle alternative localizzative dovrà essere concluso entro il 31 luglio 2021 al fine di tener conto delle scadenze stabilite dalla Regione Puglia. Tale attività di verifica delle alternative localizzative dovrà essere condotto adottando ogni utile strumento di partecipazione della cittadinanza e condivisione delle scelte operate.



PALAZZETTO “GENTILE”– Approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione prospetti” del palazzetto Antonio Gentile”. In sintesi gli interventi riguardano l’adeguamento alla normativa antincendio con l’apertura di una uscita degli spettatori nella zona del parcheggio via Benedetto Croce, l’allargamento dell’uscita del pubblico al lato nord, la realizzazione di un nuovo varco nella recinzione esterna su via Fiume, la realizzazione di separatori pubblico/atleti e interventi sull’impianto antincendio. Nello stesso progetto è prevista la sostituzione e la riqualificazione dei prospetti.



COLONIA MARE BLU – Via libera al progetto presentato dalla Caritas Diocesana Conversano-Monopoli per l’organizzazione della colonia marina “Mare Blu 2021” presso lido Le Macchie, rivolto ad un numero di 144 bambini residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti, con la partecipazione di minori diversamente abili. Stanziata la somma di € 17.600 e riconosciuto il beneficio indiretto consistente nella disponibilità di scuolabus comunali, per permettere il trasporto di andata e ritorno Monopoli/Capitolo dei minori partecipanti e dei loro accompagnatori.



TERME – Via libera al progetto presentato dall’Associazione Croce Rossa Italiana–Comitato Locale di Monopoli volto a garantire, in favore di numero 84 anziani over 60, residenti a Monopoli, il servizio di trasporto e di accompagnamento necessari per usufruire del ciclo di cure termali presso lo stabilimento di Torre Canne, per il periodo dal 26 giugno al 10 luglio 2021. Concessa una sovvenzione di € 6.510.



SPAZIO ABILI – Approvato il progetto “Spazi Abili” presentato dall’Associazione Centro Arcobaleno di Monopoli con l’obiettivo di coniugare istanze ambientaliste con azioni miranti a combattere la solitudine cui sono stati costretti negli ultimi mesi a causa della pandemia da Covid19 i diversamente abili, coinvolgendoli come veri e propri “eco-influencer” in grado di sensibilizzare la intera comunità civile sull’importanza della tutela dell’ambiente. Riconosciuto un contributo di € 1.500.





AREE PER PRATICA SPORTIVA – L’esecutivo ha dato indirizzo per la concessione d’uso in autogestione delle aree all’aperto individuate presso le strutture sportive comunali (campo di basket, zona Porta Vecchia; campo beach volley, zona Porta Vecchia; spazio esterno cortile scuola Galileo Galilei, accesso in via T. Tasso; Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” con gli spazi antistanti la Curva nord, il Settore Distinti e il Settore Ospiti). È stata disposta la riduzione del 100% della tariffa eventualmente prevista e pertanto l’uso gratuito delle aree, per il valore sociale e sportivo di tale iniziativa con pulizia e vigilanza a carico dei soggetti concessionari che dovranno garantire una equa distribuzione delle fasce orarie di utilizzo degli spazi che tenga conto, essenzialmente, delle richieste pervenute.



PIANO PROGRAMMATICO POLIZIA LOCALE – Via libera al Piano di intervento Programmatico 2021 della Polizia Locale con uno stanziamento di 40 mila euro. Il Piano consta di due progetti: “Servizi di potenziamento della sicurezza urbana per l’anno 2021” finalizzato alla tutela dei luoghi di aggregazione sociale ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza urbana e circolazione stradale, con potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla tutela della convivenza civile e alla sicurezza stradale, nelle ore notturne (con istituzione nei mesi da giugno a settembre e il 31 dicembre del turno sino alle3 della notte dal giovedì al sabato e sino alle 2 gli altri giorni); e “Potenziamento controlli sul rispetto delle misure anticovid durante l'emergenza sanitaria covid 19” da giugno a settembre.



MERCATINI – È stato deliberato lo svolgimento in Piazza Vittorio Emanuele della mostra mercato di artigianato artistico organizzato dall’Associazione Culturale Handmade Revolution” nei giorni 2-5-6 Giugno, 3-4-31 Luglio, 1 Agosto, 4-5 Settembre, 2-3 Ottobre, 6-7 Novembre, dalle ore 14.00 alle 24,00 del sabato e dalle ore 08,00 alle 24,00 di tutti gli altri giorni.



LUMOS – Via libera a “Lumos-Colori d’estate” a cura dell’Associazione La Nuova Portavecchia e Otm (Operatori del Turismo di Monopoli). Una due giorni, il 19 e il 20 giugno, con musica, arte ed eventi vari nel fossato di via Mulini. Per tutta l’estate si terrà una mostra d’arte continuativa anche con la presenza di artisti emergenti, la cui arte si basa sulla rivalutazione di materiali di abbandono o in disuso.