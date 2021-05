2 Giugno a Canosa :tra archeologia e natura 29/05/2021 Hai pensato di trascorrere il prossimo 2 Giugno tra panorami inaspettati, distese verdi puntellate da rossi papaveri, vigneti ed ulivi secolari, visitando ipogei, basiliche, domus e templi?

L'associazione "Amici dell'archeologia" ha ideato un nuovo evento,con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Canosa di Puglia e della Fondazione archeologica canosina, in occasione della prossima festività che ti permetterà di scoprire le bellezze archeologiche della città di Canosa di Puglia.



Infatti, potrai partecipare al tour in mattinata (ore 10.30) o nel pomeriggio (ore 17.30), partendo dal Parco archeologico di San Leucio, proseguendo verso il Battistero di San Giovanni, passando per l'ipogeo Scocchera B e concludendo con la Domus romana di Colle Montescupolo.



La millenaria storia di Canusium ti aspetta, potrai toccarla con mano, non solo ascoltarla, incontrerai testimonianze passeggiando tra viuzze e parchi!

Non ti resta che prenotare chiamando il 3338856300, utenza a disposizione per ulteriori informazioni.

Web: www.facebook.com/canusium.it